Jueves gris antes de un viernes más cálido e inestable en Villa Carlos Paz

La temperatura subirá con fuerza durante el viernes, cuando la máxima podría alcanzar los 27 grados. El viento del norte ganará intensidad y aumentarán las chances de lluvias o tormentas aisladas.

La nubosidad será protagonista durante este jueves 30 de julio en Villa Carlos Paz, antes de un viernes con un marcado ascenso de temperatura, viento más intenso y condiciones de mayor inestabilidad.

Este jueves comenzó fresco, con valores cercanos a los 10°, y mantendrá el cielo mayormente nublado durante buena parte de la jornada. La máxima se ubicará entre los 19° y 20°, con viento moderado del noreste.

No se descarta alguna lluvia débil o aislada, aunque la probabilidad es baja y los acumulados previstos serían poco significativos. Hacia la noche, la temperatura se mantendrá alrededor de los 13°.

El viernes 31 de julio mostrará un cambio considerable, con una mínima estimada entre los 11° y 15° y una máxima que podría alcanzar entre los 25° y 27°.

El viento soplará desde el norte o noroeste y ganará intensidad durante la jornada, con ráfagas que podrían ubicarse cerca de los 40 km/h.

También aumentarán las chances de precipitaciones, aunque existen diferencias entre los pronósticos sobre su intensidad. Mientras algunos modelos anticipan lluvias débiles y aisladas, otros contemplan la posibilidad de tormentas.

El principal cambio se sentirá durante la tarde del viernes, cuando la temperatura quedará varios grados por encima de la registrada este jueves, en un contexto de viento e inestabilidad.