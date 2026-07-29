Dos hombres aprehendidos cuando intentaban ingresar a un complejo de departamentos en Villa Carlos Paz

El procedimiento se realizó este miércoles en barrio Los Algarrobos. En otro operativo, tres personas fueron aprehendidas tras un robo en un local de alfajores del sector del Paredón del Dique.

Dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos durante la mañana de este miércoles cuando presuntamente intentaban ingresar sin autorización a un complejo de departamentos ubicado en la intersección de avenida Perón y Sarasate, en barrio Los Algarrobos, de Villa Carlos Paz.

El procedimiento comenzó luego de que una mujer alertara que dos personas estaban saltando las rejas del predio. Al llegar, los efectivos observaron a uno de los sospechosos en actitud vigilante, quien intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue rápidamente interceptado.

Durante la inspección del complejo, el segundo hombre fue encontrado oculto debajo de un automóvil estacionado en el patio interno.

Los residentes manifestaron que no conocían a los individuos y que estos no tenían autorización para permanecer en el lugar.

Ambos fueron trasladados a la Alcaidía de Villa Carlos Paz. Además, se secuestró una llave tipo ganzúa y las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Tres aprehendidos tras un robo en un local de alfajores

En otro procedimiento, tres personas fueron aprehendidas durante la madrugada de este miércoles, acusadas de participar en un robo cometido en un comercio de alfajores regionales ubicado en el sector del Paredón del Dique, en Villa Carlos Paz.

La Policía acudió al lugar luego de que una vecina alertara sobre ruidos y la presencia de tres personas que aparentemente intentaban escapar.

Al entrevistarse con la propietaria, los efectivos constataron que el comercio presentaba un boquete y que faltaban diversos productos.

A partir de un patrullaje por la zona, el personal policial observó sobre la ruta E-73, en dirección a La Calera, a tres personas que caminaban y que, al advertir la presencia de los móviles, descartaron dos bultos e intentaron huir.

Tras un seguimiento controlado, fueron interceptadas y aprehendidas a pocos metros. Durante el operativo se secuestraron mercadería del comercio, dinero en efectivo y prendas de vestir que estarían relacionadas con el hecho.

Los tres aprehendidos fueron trasladados a la Alcaidía de Villa Carlos Paz y quedaron a disposición de la Justicia.