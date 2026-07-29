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Agredieron a un chofer de Fono Bus en el centro de Villa Carlos Paz

El ataque ocurrió este miércoles en barrio Centro, mientras el conductor mantenía una discusión con otro automovilista. La víctima fue trasladada al Hospital Sayago.

Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la mañana de este miércoles tras agredir a un chofer de colectivo en la intersección de Maipú y Alvear, en barrio Centro, de Villa Carlos Paz.

Personal de la Departamental Punilla entrevistó al conductor de una unidad de la empresa Fono Bus, quien manifestó que mantenía una discusión con el conductor de otro vehículo cuando un tercer hombre, ajeno al conflicto, se acercó y le propinó un golpe de puño en el rostro.

Ante la situación, los efectivos aprehendieron al presunto agresor y lo trasladaron a la Alcaidía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

El chofer fue derivado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para constatar las lesiones sufridas.

lajornada
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