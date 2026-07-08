Se lanzó “Gusto a Carlos Paz”, un concurso para identificar los sabores de la ciudad

La iniciativa invita a vecinos, estudiantes, profesionales, grupos de amigos y establecimientos gastronómicos a presentar recetas vinculadas con la identidad local. Las propuestas seleccionadas podrán integrar una Ruta de Sabores Carlospacenses.

La Comisión de Identidad Carlospacense presentó el concurso “Gusto a Carlos Paz”, una iniciativa destinada a rescatar, visibilizar y proyectar los sabores, historias, tradiciones y expresiones culinarias que forman parte de la identidad de Villa Carlos Paz.

La propuesta parte de considerar a la gastronomía como una expresión de la cultura, la memoria y los encuentros de la comunidad. En ese sentido, busca reconocer, preservar y promover recetas, saberes e historias que integran el patrimonio vivo de la ciudad.

Además, el programa apunta a desarrollar productos gastronómicos diferenciados, generar oportunidades para pequeños productores y documentar recetas e historias orales que corren riesgo de perderse.

El lanzamiento estuvo encabezado por el intendente Esteban Avilés, acompañado por integrantes de la comisión.

Un concurso abierto a toda la comunidad

El certamen Sabores Carlospacenses está destinado a vecinos, familias, estudiantes, profesionales de la gastronomía, grupos de amigos y establecimientos del sector.

La participación será libre y gratuita, con inscripción mediante un formulario online. Cada participante podrá elegir solamente una de las siguientes modalidades:

Categoría profesional.

Categoría amateur.

Juntadas de amigos.

Participación individual.

Las recetas deberán presentarse bajo un seudónimo y sin datos que permitan identificar a la persona, grupo o establecimiento participante, con el objetivo de garantizar la imparcialidad durante la evaluación.

Podrán concursar platos principales, postres, tragos, helados, tortas, delicatessen, cafés, blends, golosinas, dulces, conservas, fiambres y productos de panificación.

Cada propuesta deberá incorporar elementos vinculados con la identidad local, ya sea a través de sus ingredientes, combinaciones, técnicas, procesos de elaboración, producción o presentación.

Las recetas podrán inspirarse en personajes, vecinos, historias y aspectos sociales, culturales o geográficos de la ciudad, tanto del pasado como del presente. También deberán priorizar materias primas de productores locales o regionales, técnicas tradicionales y criterios de sustentabilidad.

Una Ruta de Sabores Carlospacenses

La iniciativa contempla además la creación de una Ruta de Sabores Carlospacenses, que reunirá propuestas gastronómicas representativas de la identidad de la ciudad.

El proyecto se vincula con el Máster Plan de Turismo Sostenible, desarrollado por la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes junto al CAPTUR, con la participación de representantes del sector turístico.

A través de talleres, capacitaciones y otras instancias de trabajo, se identificó la necesidad de reconocer y consolidar sabores propios que fortalezcan la oferta turística y gastronómica de Villa Carlos Paz.

Las personas y establecimientos que deseen participar del concurso o sumarse a la Ruta de Sabores Carlospacenses podrán inscribirse en: https://rutadesabores.carlospaz.gob.ar/