Mundial 2026: Francia frenó el sueño de Marruecos y avanzó entre los cuatro mejores

Bono le atajó un penal al capitán francés y sostuvo el empate durante casi una hora, pero Mbappé abrió el partido con una definición extraordinaria y asistió a Ousmane Dembélé para el 2 a 0. Les Bleus avanzaron por tercera edición consecutiva entre los cuatro mejores.

Francia derrotó 2 a 0 a Marruecos en el estadio de Boston y se convirtió en la primera selección clasificada a las semifinales del Mundial 2026.

Kylian Mbappé abrió el marcador a los 59 minutos, después de haber desperdiciado un penal durante la primera mitad, y Ousmane Dembélé amplió la diferencia apenas seis minutos después.

El equipo dirigido por Didier Deschamps dominó el encuentro desde el comienzo, acumuló situaciones y obligó a Marruecos a defender durante largos pasajes muy cerca de su propia área.

La resistencia africana se sostuvo gracias a una gran actuación de Yassine Bounou, pero terminó quebrándose ante dos intervenciones decisivas de Mbappé.

Con el triunfo, Francia alcanzó las semifinales por tercera Copa del Mundo consecutiva y quedó a dos partidos de disputar también su tercera final seguida.

Francia impuso su presión desde el inicio

Marruecos intentó comenzar con una estructura compacta, reducir los espacios y aprovechar las recuperaciones para salir rápidamente mediante Brahim Díaz, Chemsdine Talbi y Bilal El Khannouss.

La ausencia del lesionado Ismael Saibari, uno de los futbolistas más importantes del seleccionado africano durante el torneo, condicionó su capacidad ofensiva.

Francia tomó el control de la pelota y presionó con intensidad cada intento de salida rival. Désiré Doué, elegido como titular por delante de Bradley Barcola, fue uno de los protagonistas de ese trabajo sobre el costado izquierdo.

El conjunto europeo recuperó repetidamente en campo marroquí y consiguió instalarse cerca del área de Bounou.

Mbappé tuvo una primera oportunidad después de una combinación con Michael Olise, aunque no consiguió darle precisión a la definición.

Dayot Upamecano también se acercó mediante una pelota detenida, pero su cabezazo fue rechazado por el arquero marroquí.

Bono volvió a demostrar su especialidad

La gran oportunidad del primer tiempo llegó cerca de la media hora.

Doué recuperó la pelota después de una salida fallida de Achraf Hakimi y Francia lanzó rápidamente a Mbappé hacia el área.

El capitán francés quedó frente a Bounou, pero fue derribado por Noussair Mazraoui cuando intentaba acomodarse para definir.

El árbitro permitió inicialmente la continuidad y la jugada debió ser revisada por el VAR. Después de una extensa espera, sancionó el penal.

Mbappé tomó la pelota, aunque su remate resultó débil y poco esquinado. Bounou adivinó la dirección, se lanzó hacia su izquierda y contuvo sin dificultades.

Fue el primer penal que el arquero marroquí atajó con su selección fuera de una definición por tandas. Considerando todas sus participaciones mundialistas, apenas recibió dos goles en nueve ejecuciones desde los doce pasos.

Francia no se desanimó y mantuvo la presión.

Bounou volvió a responder ante un disparo bajo de Doué y desvió también un cabezazo de Upamecano. Poco antes del descanso, Lucas Digne sacó un remate potente que rozó el arquero y golpeó en el travesaño.

Marruecos consiguió llegar al entretiempo con el marcador en cero, pese a que Francia había generado 13 intentos antes de que el conjunto africano registrara su primer remate.

Mbappé inventó el gol que rompió el partido

El desarrollo se mantuvo durante el comienzo del segundo tiempo.

Francia siguió atacando, mientras Marruecos se defendía con orden y esperaba una oportunidad para llegar mediante alguna transición.

Mbappé desperdició una posibilidad al definir desviado, pero volvió a aparecer cuando el partido alcanzaba la hora de juego.

Después de un rechazo incompleto de la defensa marroquí, Francia recuperó la pelota y la devolvió rápidamente hacia el área.

Mbappé recibió escorado sobre la izquierda, con poco espacio y un defensor colocado entre él y el arco. El delantero utilizó al rival como pantalla y sacó un remate con una trayectoria cerrada que ingresó junto al palo.

Bounou quedó sin visibilidad durante el inicio del disparo y no pudo reaccionar ante una definición que alcanzó los 98 kilómetros por hora, de acuerdo con el registro mostrado en el estadio.

El 1 a 0 a los 59 minutos terminó con la resistencia que Marruecos había sostenido durante casi una hora.

Mbappé convirtió su octavo gol en el torneo, igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores y alcanzó los 20 tantos en Copas del Mundo.

Dembélé sentenció la eliminatoria seis minutos después

Marruecos apenas tuvo tiempo para reorganizarse.

La necesidad de adelantar sus líneas generó espacios que Francia aprovechó rápidamente.

A los 65 minutos, Mbappé recibió cerca del área y descargó para Dembélé. El delantero acomodó la pelota y sacó un remate bajo y colocado hacia el segundo palo.

Mazraoui quedó ubicado entre el atacante y Bounou, dificultando nuevamente la visión del arquero. El marroquí alcanzó a tocar la pelota, pero no consiguió evitar el 2 a 0.

Dembélé marcó así su quinto gol en el Mundial y confirmó la superioridad de un equipo francés que resolvió la eliminatoria mediante dos golpes en seis minutos.

Deschamps aprovechó la ventaja para reducir riesgos y comenzó a administrar el esfuerzo de sus principales futbolistas.

Mbappé debió abandonar el campo cuando restaban alrededor de 13 minutos, después de sentir molestias en el tobillo derecho. El capitán se retiró ovacionado y terminó el encuentro con hielo en la zona, aunque las primeras informaciones no indicaron una lesión de gravedad.

Marruecos casi no consiguió inquietar a Maignan

El seleccionado dirigido por Walid Regragui intentó reaccionar con variantes ofensivas, pero nunca logró establecer una presión sostenida sobre el arco francés.

Su primer remate directo llegó recién en el tramo final, mediante un intento de Azzedine Ounahi que Mike Maignan controló sin dificultades.

Francia cerró el partido sin sobresaltos y consiguió mantener por tercera vez consecutiva el arco invicto durante la fase eliminatoria.

Marruecos terminó una participación nuevamente destacada, después de haber superado por penales a Países Bajos en la ronda de 32 y goleado a Canadá en los octavos.

El conjunto africano alcanzó los cuartos de final por segunda edición consecutiva, aunque no pudo repetir la histórica clasificación a semifinales obtenida en Qatar 2022.

Francia volvió a imponerse 2 a 0, el mismo resultado que había registrado frente a Marruecos en aquella semifinal disputada cuatro años atrás.

Les Bleus enfrentarán al ganador de España-Bélgica el martes 14 de julio, desde las 16:00 de Argentina, en Dallas. El vencedor avanzará a la final del Mundial.