Mundial 2026: Suiza eliminó a Colombia por penales y será rival de Argentina

Después de igualar 0 a 0 durante 120 minutos en Vancouver, el seleccionado helvético se impuso 4 a 3 desde los doce pasos. Gregor Kobel atajó el remate de Cucho Hernández y Ruben Vargas convirtió la ejecución decisiva.

Suiza derrotó a Colombia por 4 a 3 en la definición por penales, después de un empate sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga, y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026.

El arquero Gregor Kobel resultó determinante al detener el remate de Cucho Hernández, mientras que Davinson Sánchez estrelló su ejecución en el travesaño. Ruben Vargas convirtió el quinto penal suizo y selló la clasificación.

El equipo dirigido por Murat Yakin alcanzó los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde 1954 y enfrentará a Argentina por un lugar en las semifinales.

Colombia quedó eliminada después de un encuentro extremadamente cerrado, aunque tuvo las oportunidades más claras durante la prórroga: Jhon Lucumí estrelló un cabezazo en el travesaño y Jáminton Campaz desperdició una ocasión dentro del área cuando faltaban cuatro minutos.

Un duelo cerrado desde el comienzo

El partido disputado en Vancouver comenzó con dos equipos cuidadosos, preocupados por no ofrecer espacios y con pocas situaciones frente a los arcos.

Colombia intentó asumir la iniciativa mediante la conducción de James Rodríguez, los movimientos de Luis Díaz y la potencia de Luis Suárez como referencia ofensiva.

Suiza sintió la ausencia de Johan Manzambi, una de sus figuras durante el torneo, quien quedó afuera del encuentro por una lesión sufrida antes del partido.

La primera ocasión importante para Colombia llegó mediante Gustavo Puerta. El mediocampista recibió cerca del área y sacó un remate potente que obligó a Kobel a volar para desviar la pelota al tiro de esquina.

El conjunto de Yakin reaccionó después de la primera pausa de hidratación y consiguió acercarse con mayor peligro.

Camilo Vargas debió responder ante dos llegadas suizas y sostuvo el empate durante un tramo en el que Colombia perdió el control que había mostrado durante los minutos iniciales.

El primer tiempo terminó sin goles, con una posesión prácticamente repartida y muy poca diferencia entre ambos seleccionados.

Suiza mejoró y Colombia no aprovechó su oportunidad

El entrenador suizo realizó la primera modificación antes del comienzo del complemento: Djibril Sow ingresó por Ardon Jashari para darle mayor presencia al mediocampo.

El cambio produjo un efecto inmediato. Suiza adelantó sus líneas, presionó con mayor decisión y obligó a Colombia a retroceder durante los primeros minutos.

Sow estuvo cerca de abrir el marcador, aunque perdió estabilidad al momento de definir dentro del área.

Colombia encontró una de sus mejores oportunidades a los 62 minutos. Luis Suárez consiguió escapar entre los defensores y quedó frente a Kobel, pero golpeó mal la pelota y su remate salió desviado.

Néstor Lorenzo respondió poco después con dos modificaciones importantes.

A los 65 minutos, Juan Fernando Quintero reemplazó a James Rodríguez y Campaz ingresó por Jhon Arias. El objetivo fue recuperar claridad en los últimos metros y darle mayor velocidad al ataque.

El encuentro, sin embargo, volvió a cerrarse. Suiza mantuvo el orden defensivo y Colombia tuvo dificultades para encontrar a Díaz en posiciones favorables.

Con el paso de los minutos, ambos equipos redujeron los riesgos y comenzaron a jugar pensando también en la posibilidad de una prórroga.

Lorenzo realizó dos cambios más a los 82 minutos: Richard Ríos ingresó por Jefferson Lerma y Cucho Hernández reemplazó a Luis Suárez.

Yakin, por su parte, retiró a Breel Embolo y reforzó la estructura para sostener el empate.

Suiza tuvo dos aproximaciones durante el tiempo agregado, pero ninguna terminó en una definición clara. El 0 a 0 obligó a disputar otros 30 minutos.

Colombia estuvo dos veces a centímetros del gol

La prórroga ofreció las situaciones más claras del encuentro.

Durante los primeros minutos, Colombia reclamó un penal por una caída de Campaz después de un cruce con Miro Muheim. El árbitro dejó continuar y el VAR coincidió con la decisión.

A los 99 minutos, llegó la oportunidad más importante.

Campaz habilitó a Díaz sobre la izquierda y el delantero consiguió forzar un tiro de esquina. Quintero ejecutó con precisión y Lucumí ganó en el área, pero su cabezazo golpeó con fuerza en el travesaño.

Suiza quedó al borde de la eliminación.

Dos minutos después, Campaz probó desde afuera del área con un remate fuerte y con movimiento. Kobel reaccionó y desvió la pelota al córner.

El arquero suizo volvió a intervenir para alejar un centro sobre Lucumí y sostuvo a su equipo durante el mejor momento colombiano.

Suiza también tuvo una llegada mediante Zeki Amdouni, aunque la acción quedó invalidada por posición adelantada después de una buena respuesta de Camilo Vargas.

La última gran ocasión llegó a los 116 minutos.

Una falla de la defensa suiza dejó la pelota en poder de Campaz dentro del área. El mediocampista tuvo tiempo para acomodarse, pero levantó demasiado el remate y lo envió por encima del travesaño.

Colombia dejó escapar así la posibilidad de resolver el encuentro antes de los penales.

Kobel y el travesaño decidieron la serie

Colombia comenzó ejecutando la definición frente a una tribuna ocupada mayoritariamente por simpatizantes sudamericanos.

Quintero convirtió el primer penal con un remate al centro. Granit Xhaka respondió para Suiza, aunque Camilo Vargas alcanzó a tocar la pelota antes de que ingresara.

Davinson Sánchez ejecutó el segundo disparo colombiano. La pelota golpeó en la parte inferior del travesaño, picó sobre la línea y salió hacia el campo.

Amdouni aprovechó el error y colocó a Suiza 2 a 1.

Campaz mantuvo a Colombia en carrera con una ejecución que pasó por debajo de Kobel. Inmediatamente después, Manuel Akanji envió su remate por encima del arco y volvió a igualar la serie.

El equilibrio duró poco.

Cucho Hernández buscó el sector izquierdo, pero Kobel adivinó la dirección, se lanzó con rapidez y rechazó la pelota.

Cedric Itten convirtió el cuarto penal suizo con un disparo al centro y dejó a Colombia sin margen de error.

Luis Díaz cumplió con su ejecución y estableció el 3 a 3, pero Ruben Vargas engañó a Camilo Vargas en el último disparo y selló el 4 a 3 definitivo.

Suiza vuelve a los cuartos después de 72 años

El triunfo significó la primera clasificación suiza a los cuartos de final desde el Mundial organizado en su propio país en 1954.

Sus anteriores presencias entre los ocho mejores habían sido en 1934, 1938 y 1954. Desde entonces, había acumulado varias eliminaciones en octavos, incluida una derrota por penales ante Ucrania en 2006.

Colombia, en cambio, no pudo igualar su mejor actuación histórica, alcanzada en Brasil 2014.

El encuentro fue además el último partido del Mundial disputado en territorio canadiense. El estadio de Vancouver recibió a 52.477 espectadores, con una marcada mayoría de público colombiano.

Suiza enfrentará a Argentina el sábado 11 de julio, desde las 22:00 de Argentina, en Kansas City. El ganador avanzará a las semifinales del Mundial.