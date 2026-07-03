Mundial 2026: Suiza fue letal ante Argelia y cortó una espera de 88 años

Breel Embolo abrió el marcador a los diez minutos y Dan Ndoye selló el 2 a 0 apenas comenzó el segundo tiempo. El seleccionado helvético consiguió su primera victoria mundialista en una fase eliminatoria desde 1938.

Suiza derrotó 2 a 0 a Argelia en Vancouver y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, con una actuación construida desde el orden defensivo y la eficacia para aprovechar los errores de su rival.

Breel Embolo convirtió a los 10 minutos, después de una gran acción del juvenil Johan Manzambi, y Dan Ndoye amplió la diferencia apenas comenzó el segundo tiempo.

El equipo dirigido por Murat Yakin consiguió así su primera victoria en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo desde 1938. Suiza había quedado afuera en los octavos de final de las ediciones de 2006, 2014, 2018 y 2022.

Argelia tomó la iniciativa, pero Suiza golpeó primero

El seleccionado africano comenzó con mayor posesión y trató de asumir el protagonismo mediante la conducción de Riyad Mahrez y las apariciones de Ibrahim Maza.

Suiza, sin embargo, no se desesperó. El equipo helvético se agrupó en su campo, cerró los caminos interiores y esperó la oportunidad para atacar rápidamente los espacios que dejaba Argelia.

La estrategia encontró recompensa en la primera transición clara.

A los 10 minutos, Suiza recuperó la pelota en su propio campo y lanzó a Manzambi por la izquierda. El mediocampista de 20 años avanzó con velocidad y envió un centro bajo hacia el área.

Embolo apareció frente al arco y definió a corta distancia para establecer el 1 a 0.

Después del gol, el conjunto europeo reforzó el mediocampo cuando no tenía la pelota y obligó a Argelia a circular sin encontrar profundidad.

El equipo dirigido por Vladimir Petković, quien estuvo siete años al frente del seleccionado suizo, tuvo dificultades para superar el bloque organizado por su antiguo equipo.

Maza tuvo el empate antes del descanso

Suiza volvió a amenazar mediante las apariciones de Manzambi y Ruben Vargas, mientras Granit Xhaka y Remo Freuler controlaban el ritmo desde el centro del campo.

Argelia contó con su mejor oportunidad durante el tiempo agregado de la primera mitad.

Mahrez envió un centro preciso hacia Maza, quien recibió dentro del área, pero apresuró la definición y remató desviado junto al primer palo.

La acción dejó al conjunto africano cerca del empate antes del descanso, aunque Suiza conservó la ventaja.

Ndoye golpeó apenas comenzó el complemento

Argelia inició el segundo tiempo de la peor manera.

Antes de cumplirse el primer minuto, la defensa africana falló dos veces al intentar despejar una llegada por el sector derecho. La pelota quedó en poder de Ndoye dentro del área y el delantero colocó un remate cruzado lejos del alcance de Luca Zidane.

El 2 a 0 a los 46 minutos terminó de inclinar el encuentro.

Mahrez tuvo inmediatamente una posibilidad para descontar desde una posición central, pero su disparo fue bloqueado por un defensor.

A partir de allí, Suiza volvió al planteo que había preparado para el comienzo. Cedió terreno, mantuvo sus líneas juntas y buscó cada recuperación como una oportunidad para atacar de contra.

Yakin sostuvo una estructura flexible, con cinco futbolistas en el mediocampo cuando Argelia controlaba la pelota y rápidos movimientos hacia adelante cuando su equipo conseguía recuperarla.

Argelia no encontró respuestas

Petković buscó modificar el desarrollo con los ingresos de Amine Gouiri, Jaouen Hadjam y otros futbolistas ofensivos, pero Argelia no consiguió generar peligro sostenido.

La defensa suiza, conducida por Xhaka desde el mediocampo, neutralizó las principales vías de ataque y mantuvo controlado a Mahrez.

El conjunto africano terminó con una mayor posesión, aunque apenas registró dos remates al arco durante todo el partido.

Suiza incluso pudo ampliar la diferencia. A los 81 minutos, Fabian Rieder quedó frente al arco después de una nueva llegada por el costado, pero falló una oportunidad prácticamente debajo de los tres palos y Zidane consiguió quedarse con la pelota.

Sobre el final, Anis Hadj Moussa obligó a Gregor Kobel a realizar una atajada, aunque la acción no alteró un desenlace que ya estaba encaminado.

El último partido de Mahrez con Argelia

Después de la eliminación, Mahrez confirmó que el encuentro representó su despedida del seleccionado argelino.

El capitán reconoció que Suiza castigó los errores de su equipo y anunció que no volverá a vestir la camiseta nacional.

Argelia cerró así su segunda participación mundialista con presencia en una fase eliminatoria. Había avanzado como uno de los mejores terceros después de perder ante Argentina, vencer a Jordania y empatar con Austria.

Suiza, en cambio, extendió su recorrido invicto y alcanzó tres triunfos consecutivos por primera vez en una Copa del Mundo.

El seleccionado helvético enfrentará al ganador de Colombia-Ghana por los octavos de final el martes 7 de julio, desde las 17:00 de Argentina, nuevamente en Vancouver.