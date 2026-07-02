jueves, julio 2, 2026
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El frío no afloja en Villa Carlos Paz: jueves con máxima de 6° y viernes bajo cero

El SMN anticipa otras dos jornadas plenamente invernales en Villa Carlos Paz y Punilla. Este jueves tendrá una máxima de apenas 6° y algunas chances de precipitaciones durante la mañana, mientras que el viernes comenzará con -1° y alcanzará solo los .

Las bajas temperaturas continuarán dominando el panorama en Villa Carlos Paz, con mañanas cercanas o inferiores a cero y tardes que permanecerán muy por debajo de los 10°.

Para este jueves 2, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) marca una mínima de y una máxima de apenas 6°. Durante la primera parte del día se mantienen chances de precipitaciones dentro de un rango de 10–40%, que luego bajarán a 0–10% durante la tarde y la noche.

El viento soplará entre 13 y 22 km/h durante buena parte de la jornada, antes de perder intensidad hacia el cierre, cuando la temperatura rondará los .

El viernes 3 será todavía más frío al amanecer, con registros que podrían descender hasta -1°. No se esperan precipitaciones en ningún tramo del día y la temperatura apenas llegará a una máxima de 7°, con algunos momentos de sol durante la tarde.

Hacia la noche, el termómetro volverá a quedar cerca de , mientras el viento se mantendrá en general muy leve, salvo durante la tarde, cuando alcanzará entre 13 y 22 km/h.

El rasgo dominante seguirá siendo el frío persistente: tanto este jueves como el viernes tendrán tardes con temperaturas muy bajas y amaneceres cercanos o inferiores a cero.

lajornada
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