La obra transformará uno de los espacios más emblemáticos de la localidad, con nuevos árboles y arbustos, ampliación de la superficie, terrazas de piedra y recuperación del histórico mástil.

La Municipalidad de Tanti avanza con la remodelación integral de la Plaza 25 de Mayo, considerada uno de los principales espacios de encuentro de la localidad.

El proyecto contempla la ampliación de la plaza y la incorporación de 11 árboles autóctonos y más de 600 arbustos, con el objetivo de recuperar el verde y renovar el entorno para vecinos y visitantes.

La intervención incluirá además la construcción de terrazas con muros de roca tipo pirca y la unificación del piso mediante una terminación símil granito.

Otro de los aspectos centrales será la recuperación del patrimonio histórico vinculado al mástil, preservando uno de los elementos representativos del espacio.

Desde el municipio señalaron que la obra busca transformar el corazón de Tanti en un lugar más atractivo, accesible y funcional para el encuentro y el disfrute cotidiano de la comunidad.