Mundial 2026: Portugal remontó a Croacia y jugará un clásico ante España

Cristiano Ronaldo convirtió de penal su primer gol en una fase eliminatoria mundialista y Gonçalo Ramos selló el 2 a 1 en tiempo agregado. Croacia había abierto el marcador con Ivan Perišić y tuvo un empate anulado en la última jugada.

Portugal derrotó 2 a 1 a Croacia en un partido cargado de emociones y decisiones del VAR, y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

Ivan Perišić puso en ventaja al seleccionado croata a los 53 minutos, pero Cristiano Ronaldo igualó de penal a los 68 y el ingresado Gonçalo Ramos completó la remontada en el cuarto minuto agregado.

Croacia todavía consiguió marcar el empate en la última acción, aunque el tanto de Joško Gvardiol fue anulado por una posición adelantada detectada durante la revisión.

Portugal enfrentará ahora a España en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

Portugal dominó, pero no consiguió abrir el marcador

El conjunto dirigido por Roberto Martínez asumió la iniciativa durante el primer tiempo y buscó atacar principalmente por los extremos.

Rafael Leão generó peligro sobre la izquierda, mientras Pedro Neto consiguió imponerse repetidamente en su duelo con Perišić y envió varios centros hacia el área.

La primera oportunidad clara llegó mediante Bruno Fernandes, quien recibió un pase atrás de Leão y sacó dos remates consecutivos. El primero fue contenido por Dominik Livaković y el segundo terminó bloqueado por la defensa.

Portugal acumuló aproximaciones, aunque tuvo dificultades para encontrar a Ronaldo frente al arco. El delantero y Fernandes estuvieron muy cerca de conectar otro centro de Neto, pero llegaron tarde al segundo palo.

Croacia resistió con un bloque compacto y buscó responder mediante pelotas dirigidas hacia Ante Budimir, sostenido en ataque por la experiencia de Luka Modrić y Mateo Kovačić.

El empate sin goles al descanso dejó mejores sensaciones para el equipo croata, que había conseguido soportar el dominio portugués sin conceder demasiadas oportunidades.

Perišić puso a Croacia en ventaja

El partido cambió desde el comienzo del segundo tiempo.

Croacia adelantó sus líneas, comenzó a encontrar espacios y abrió el marcador a los 53 minutos. Josip Stanišić avanzó por la derecha y colocó un centro que atravesó el área.

Perišić apareció libre por el segundo palo, controló la pelota y definió con un remate bajo que superó a Diogo Costa.

El gol golpeó a Portugal y fortaleció al conjunto de Zlatko Dalić, que estuvo cerca de ampliar la diferencia.

Igor Matanović convirtió pocos minutos después, aunque su tanto fue invalidado por fuera de juego. Luego, Petar Sučić ingresó al área desde la izquierda y obligó a Diogo Costa a responder con las piernas.

Portugal también tuvo sus oportunidades. Leão sacó un potente disparo desde larga distancia que golpeó en el travesaño y Ronaldo llegó a marcar la igualdad, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

Ronaldo convirtió su primer gol en una eliminatoria mundialista

Roberto Martínez reaccionó con cuatro modificaciones simultáneas y envió al campo a Ramos, Bernardo Silva, Francisco Conceição y Nélson Semedo.

Portugal obtuvo un tiro de esquina y, después del rechazo defensivo, sus futbolistas reclamaron una infracción dentro del área.

El árbitro fue convocado por el VAR y, después de observar la jugada, sancionó un agarrón de Nikola Vlašić sobre Renato Veiga.

Ronaldo se hizo cargo del penal y convirtió el 1 a 1 a los 68 minutos, con una definición que dejó a Livaković sin posibilidades.

Fue el primer gol del delantero portugués en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Croacia no se derrumbó después del empate y volvió a quedar cerca del segundo. Kovačić sacó dos remates consecutivos: Diogo Costa desvió el primero contra el palo y también consiguió rechazar el rebote.

El arquero portugués volvió a responder frente a Matanović, mientras que otro tanto de Sučić quedó invalidado por fuera de juego.

Ramos apareció en tiempo agregado

Martínez decidió retirar a Ronaldo a los 82 minutos y reforzó el mediocampo con Rúben Neves.

El cambio le permitió a Portugal recuperar el control de la pelota y reducir los espacios que Croacia había aprovechado durante gran parte del complemento.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia la prórroga, Leão volvió a desequilibrar por el sector izquierdo.

El delantero levantó la cabeza y envió un centro preciso hacia el área. Ramos anticipó a los defensores y conectó un cabezazo que se metió junto al palo para establecer el 2 a 1 en el minuto 94.

Croacia se lanzó desesperadamente en busca del empate y consiguió enviar nuevamente la pelota al arco en la última acción.

Gvardiol definió dentro del área y desató el festejo croata, pero el VAR detectó una posición adelantada en el comienzo de la jugada y anuló el tanto.

La decisión provocó las protestas de los jugadores y simpatizantes croatas, pero confirmó la clasificación de Portugal.

El seleccionado luso enfrentará a España el lunes 6 de julio, desde las 16:00 de Argentina, en Dallas. El ganador avanzará a los cuartos de final.