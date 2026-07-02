Mundial 2026: España goleó a Austria y recuperó su mejor versión para meterse en octavos

Mikel Oyarzabal marcó dos goles y Pedro Porro completó el 3 a 0 en Los Ángeles. La Roja mantuvo nuevamente el arco invicto y enfrentará a Portugal o Croacia en los octavos de final.

España dejó atrás las dudas que había generado durante algunos pasajes de la fase de grupos y venció con autoridad 3 a 0 a Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Mikel Oyarzabal, a los 36 y 89 minutos, y Pedro Porro, a los 66, convirtieron los goles del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que dominó el partido desde el comienzo y prácticamente no permitió que su rival se acercara al arco de Unai Simón.

La Roja se instaló entre los 16 mejores equipos del torneo y enfrentará al ganador del encuentro entre Portugal y Croacia.

España presionó desde el comienzo

España mostró desde los primeros minutos una velocidad y una intensidad que no siempre había conseguido sostener durante la etapa inicial del Mundial.

Lamine Yamal fue uno de los principales desequilibrantes por el sector derecho, mientras Dani Olmo, Álex Baena y Oyarzabal se movieron constantemente para generar espacios frente a la defensa austríaca.

El seleccionado español creyó haber abierto el marcador antes de la media hora. Después de un tiro de esquina, la pelota quedó suelta dentro del área y Marc Cucurella definió a corta distancia.

Sin embargo, el tanto fue anulado por una infracción sobre el arquero Alexander Schlager.

Austria trató de responder mediante transiciones rápidas, pero tuvo enormes dificultades para superar la presión española. Michael Gregoritsch quedó aislado y los mediocampistas del equipo de Ralf Rangnick apenas consiguieron sostener la pelota.

Oyarzabal abrió el marcador

La presión española finalmente tuvo recompensa a los 36 minutos.

Cucurella avanzó por la izquierda y envió un centro preciso hacia el área. Oyarzabal se anticipó a los defensores y conectó la pelota de primera para colocarla junto al palo.

Fue su tercer gol en el torneo y el premio para un equipo que ya había generado varias oportunidades.

España estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso. Baena ejecutó un tiro libre que golpeó en el travesaño y, después del rebote, Schlager realizó una gran intervención para evitar el gol de Lamine Yamal.

El conjunto de De la Fuente terminó la primera mitad con 11 remates y una ventaja mínima que no reflejaba completamente su dominio.

Pedro Porro amplió la diferencia

Austria intentó modificar el desarrollo con los ingresos de Marko Arnautović y Sasa Kalajdžić, pero España mantuvo el control durante el complemento.

Kalajdžić tuvo la mejor ocasión austríaca mediante un cabezazo que cayó sobre la parte superior del arco. Fue una aproximación aislada dentro de un encuentro dominado territorialmente por la Roja.

El segundo gol llegó a los 66 minutos.

Cucurella recuperó una pelota dividida y la jugada continuó sobre la izquierda. Baena levantó la cabeza y envió un centro hacia el área, donde Porro apareció desde atrás y conectó un potente cabezazo para establecer el 2 a 0.

El lateral celebró su primer gol en una Copa del Mundo y terminó de quebrar la resistencia austríaca.

Con la clasificación encaminada, De la Fuente comenzó a administrar el esfuerzo de sus titulares y dio minutos a Ferran Torres, Mikel Merino, Gavi, Fabián Ruiz y Marc Pubill.

Oyarzabal completó su doblete

España mantuvo la iniciativa hasta el final y consiguió el tercer tanto a los 89 minutos.

Una nueva aparición de Cucurella por la izquierda terminó con un envío hacia el centro. Oyarzabal volvió a anticiparse y definió de primera para completar su doblete.

El delantero alcanzó los cuatro goles en el Mundial y se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del seleccionado español.

Austria cerró el encuentro sin registrar remates al arco. España, en cambio, consiguió su cuarta valla invicta consecutiva y continúa sin recibir goles en el torneo.

Unai Simón alcanzó además una racha de 522 minutos sin tantos en contra, la más extensa para un arquero en la historia de las Copas del Mundo.

Después del empate inicial ante Cabo Verde, España venció a Arabia Saudita, Uruguay y Austria. La actuación en Los Ángeles representó su producción más convincente y reforzó su condición de candidata.

La Roja disputará los octavos de final el lunes 6 de julio, desde las 16:00 de Argentina, en Dallas, frente al ganador del cruce entre Portugal y Croacia.