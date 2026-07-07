Mundial 2026: Bélgica goleó a Estados Unidos y se cruzará con España

Charles De Ketelaere marcó dos goles, Hans Vanaken aprovechó un grave error defensivo y Romelu Lukaku completó el 4 a 1 en Seattle. Malik Tillman había igualado transitoriamente para el conjunto anfitrión.

Bélgica derrotó 4 a 1 a Estados Unidos en Seattle y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, con una actuación contundente frente a un rival que pagó muy caro sus errores defensivos.

Charles De Ketelaere convirtió a los 9 y 33 minutos, Hans Vanaken amplió la diferencia a los 57 y Romelu Lukaku cerró la goleada durante el tiempo agregado.

Malik Tillman había marcado el empate transitorio de Estados Unidos a los 31 minutos, mediante un tiro libre que se desvió en la barrera y descolocó a Thibaut Courtois.

La selección dirigida por Rudi Garcia enfrentará a España por un lugar en las semifinales.

Bélgica castigó el primer error

Estados Unidos comenzó presionando la salida belga y consiguió forzar algunos despejes apurados de Courtois, pero la primera desatención defensiva terminó dentro de su arco.

A los 9 minutos, Bélgica cambió rápidamente el frente de ataque y encontró espacio sobre el sector izquierdo.

Leandro Trossard intervino en la jugada y la defensa estadounidense no consiguió despejar. La pelota quedó en poder de Nicolas Raskin, quien asistió hacia el centro para la llegada de De Ketelaere.

El delantero definió a corta distancia y estableció el 1 a 0.

El gol golpeó al equipo conducido por Mauricio Pochettino, que comenzó a mostrarse impreciso y tuvo dificultades para controlar los movimientos de De Ketelaere entre los mediocampistas y los centrales.

Bélgica administró la ventaja con tranquilidad, mientras Estados Unidos buscó reaccionar mediante Christian Pulisic, Folarin Balogun y las proyecciones de Sergiño Dest.

Tillman empató de tiro libre

El conjunto anfitrión consiguió la igualdad a los 31 minutos.

Balogun recibió cerca del área y obtuvo un tiro libre después de una infracción de Brandon Mechele.

Tillman ejecutó con potencia. La pelota golpeó en la barrera, cambió completamente su trayectoria y dejó sin reacción a Courtois.

Fue el segundo gol consecutivo de tiro libre para el mediocampista, quien también había convertido frente a Bosnia y Herzegovina en la ronda anterior.

El empate encendió al público de Seattle, pero la reacción estadounidense duró apenas dos minutos.

Trossard desbordó por la izquierda y envió un centro al segundo palo. De Ketelaere superó a Tim Ream y conectó de cabeza para marcar el 2 a 1 a los 33 minutos.

La rapidez de la respuesta belga frustró el mejor momento de Estados Unidos y volvió a exponer los problemas defensivos del equipo local.

Vanaken aprovechó una salida fallida

Estados Unidos intentó adelantar sus líneas en el comienzo del complemento y asumió mayores riesgos para buscar nuevamente el empate.

El planteo dejó espacios a espaldas de los defensores y Bélgica comenzó a encontrar oportunidades mediante envíos largos y transiciones rápidas.

El tercer gol llegó a los 57 minutos y terminó de inclinar el partido.

El arquero Matt Freese salió fuera del área para intentar controlar una pelota larga, pero dudó y perdió la posesión ante la presión de De Ketelaere.

Vanaken recogió el balón con el arco desprotegido y definió antes de que Ream pudiera regresar para despejarlo.

El 3 a 1 fue un golpe decisivo para el seleccionado estadounidense, que poco después perdió también a Pulisic.

El capitán había quedado sentido tras una disputa y no pudo continuar. Pochettino lo reemplazó por Sebastian Berhalter cerca de la hora de juego.

Estados Unidos no consiguió volver al partido

Pese a la diferencia, Estados Unidos mantuvo una postura ofensiva y buscó descontar mediante centros y remates desde afuera del área.

Alex Freeman se proyectó constantemente por la derecha, mientras Weston McKennie y Tillman intentaron acercarse a Balogun.

Bélgica se replegó con orden y apostó a explotar los espacios mediante los ingresos de Jeremy Doku y Lukaku.

El equipo anfitrión tuvo dos posibilidades claras durante el tramo final.

Berhalter sacó un remate desde la frontal del área que pasó muy cerca del palo, mientras Balogun quedó en una posición favorable sobre la izquierda, pero Courtois achicó el ángulo y consiguió rechazar su definición.

La falta de eficacia impidió que Estados Unidos recuperara la esperanza y Bélgica terminó de sentenciar el encuentro en la última acción.

Lukaku cerró la goleada

A los 93 minutos, la defensa estadounidense volvió a fallar al intentar despejar una pelota dentro del área.

Chris Richards no consiguió rechazar con firmeza y Lukaku, que había ingresado en reemplazo de De Ketelaere, apareció por el segundo palo.

El delantero definió con precisión para establecer el 4 a 1 definitivo.

Bélgica cerró así una actuación completamente diferente a la sufrida clasificación ante Senegal, cuando debió remontar dos goles de desventaja y resolver el encuentro durante la prórroga.

Estados Unidos se despidió después de haber ganado su primer partido eliminatorio en 24 años frente a Bosnia y Herzegovina, pero volvió a quedar sin alcanzar los cuartos de final, instancia a la que no llega desde Corea-Japón 2002.

La derrota completó además la eliminación de los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos quedaron afuera en los octavos de final.

Bélgica enfrentará a España el viernes 10 de julio, desde las 16:00 de Argentina, en Los Ángeles. El ganador avanzará a las semifinales.