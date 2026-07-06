Mundial 2026: Con un gol en el descuento, España eliminó a Portugal

El mediocampista ingresó desde el banco y convirtió en el minuto 91 el único gol del clásico ibérico disputado en Texas. La Roja avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Estados Unidos o Bélgica.

España derrotó 1 a 0 a Portugal en Arlington y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, después de resolver un encuentro equilibrado cuando parecía encaminarse hacia la prórroga.

Mikel Merino, quien había ingresado apenas seis minutos antes, convirtió el único gol en el minuto 91, tras una rápida combinación con Ferran Torres.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente fue ganando protagonismo con el paso de los minutos y controló buena parte del segundo tiempo, aunque debió esperar hasta el tiempo agregado para superar la resistencia portuguesa.

La derrota marcó además el final de la trayectoria mundialista de Cristiano Ronaldo, quien había confirmado que esta sería su última Copa del Mundo.

Un comienzo abierto y con oportunidades

España generó la primera situación clara a los ocho minutos.

Dani Olmo jugó de primera y dejó a Mikel Oyarzabal en posición de remate, pero el delantero cruzó demasiado su definición y la pelota salió junto al palo.

Portugal respondió mediante una recuperación de Bruno Fernandes, quien habilitó a Ronaldo. El capitán remató desde el interior del área, aunque Unai Simón controló sin dificultades.

La Roja volvió a acercarse con dos oportunidades consecutivas. Lamine Yamal exigió a Diogo Costa desde la derecha y, después del rebote, el arquero portugués realizó una gran intervención ante Álex Baena.

Portugal comenzó a encontrar espacios y cerró mejor la primera mitad.

Unai Simón bloqueó un cabezazo de João Félix y respondió también ante el posterior remate de Ronaldo. La situación más peligrosa llegó con un disparo de Nuno Mendes que se desvió en la cabeza de Pedro Porro y golpeó en el travesaño.

España tomó el control

El desarrollo cambió durante el complemento.

Portugal replegó sus líneas y buscó lastimar mediante contraataques, mientras España pasó a controlar la posesión con Rodri y Pedri como principales conductores.

El conjunto español circuló la pelota alrededor del área, aunque tuvo dificultades para transformar ese dominio en oportunidades claras.

Pedri consiguió sacar un remate que fue desviado por Renato Veiga, mientras Diogo Costa volvió a intervenir para enviar por encima del travesaño un tiro libre de Lamine Yamal.

Portugal tuvo una posibilidad mediante Vitinha. Su remate se desvió y quedó en poder de Bruno Fernandes, quien definió contra la parte exterior de la red.

La defensa portuguesa, liderada por Rúben Dias, resistió el avance español y sostuvo el empate hasta los últimos minutos.

Los cambios definieron el clásico

De la Fuente recurrió al banco para renovar el ataque e incorporó a Ferran Torres y Merino.

El mediocampista reemplazó a Olmo a los 85 minutos y terminó convirtiéndose en el protagonista de la clasificación.

Cuando comenzaba el tiempo agregado, Merino ejecutó rápidamente una pelota detenida y continuó la acción. Ferran recibió, observó su movimiento y filtró el pase entre los defensores.

Merino quedó frente a Diogo Costa y definió con un remate bajo, junto al primer palo, para establecer el 1 a 0 a los 91 minutos.

Portugal se lanzó inmediatamente en busca del empate y tuvo una oportunidad muy clara a los 97.

Francisco Conceição envió un centro hacia el área y Bernardo Silva ganó en lo alto, pero su cabezazo salió apenas por encima del travesaño.

España consiguió resistir los últimos intentos y regresó a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010, torneo en el que conquistó el título.

La despedida mundialista de Ronaldo

El final encontró a Ronaldo visiblemente afectado por la eliminación.

El delantero de 41 años disputó su sexta y última Copa del Mundo, después de haber participado en todas las ediciones desde Alemania 2006.

Portugal cerró su campaña después de una fase irregular y de haber eliminado a Croacia en la ronda de 32. Ante España mostró solidez defensiva y tuvo oportunidades durante el primer tiempo, pero no consiguió sostener el empate en la última acción ofensiva de su rival.

España disputará los cuartos de final el viernes 10 de julio, desde las 16:00 de Argentina, en Los Ángeles. Su rival será el ganador del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica.