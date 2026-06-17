Mundial 2026: Jordania hizo historia, pero Austria se quedó con el triunfo

El seleccionado europeo ganó 3 a 1 en el debut por el Grupo J. Jordania, que jugó por primera vez una Copa del Mundo, llegó a empatarlo y convirtió su primer gol mundialista.

Austria debutó con triunfo en el Mundial 2026 y venció 3 a 1 a Jordania, en la madrugada de este miércoles, por la primera fecha del Grupo J.

El equipo europeo volvió a disputar una Copa del Mundo después de 28 años y logró una victoria trabajada ante un rival que tuvo su estreno absoluto en el torneo. El resultado final fue amplio, pero el desarrollo estuvo lejos de ser sencillo para los dirigidos por Ralf Rangnick.

Austria abrió el marcador a los 20 minutos, con un gran remate de Romano Schmid desde afuera del área. El gol le permitió manejar algunos tramos del primer tiempo, aunque Jordania no se desordenó y respondió con intensidad, presión y llegadas que obligaron al equipo europeo a sostenerse con firmeza.

El premio para el seleccionado asiático llegó en el inicio del complemento. A los 50 minutos, Ali Olwan recibió por la izquierda, entró al área y definió cruzado para marcar el 1 a 1. Fue un gol histórico: el primero de Jordania en una Copa del Mundo.

A partir de allí, el partido se hizo más abierto. Austria había vuelto a ponerse en ventaja con un gol de Marko Arnautovic, pero la acción fue anulada por el VAR por una mano previa en la jugada. El seleccionado europeo siguió empujando y encontró el 2 a 1 a los 77 minutos, cuando Yazan Al-Arab terminó marcando en contra tras un tiro de esquina.

Jordania buscó el empate hasta el final y dejó una imagen competitiva en su debut mundialista, pero Austria aprovechó los espacios que dejó su rival. Ya en tiempo de descuento, el VAR intervino por una mano dentro del área y Arnautovic convirtió de penal, a los 90+11 minutos, para sellar el 3 a 1 definitivo.

El triunfo dejó a Austria con sus primeros tres puntos en el Grupo J, aunque por diferencia de gol quedó segunda detrás de Argentina, que venció 3 a 0 a Argelia con un triplete histórico de Lionel Messi. Jordania y Argelia cerraron la primera fecha sin unidades.

En la próxima jornada, Austria enfrentará a Argentina el lunes 22 de junio, a las 14:00 de Argentina. En tanto, Jordania jugará ante Argelia el martes 23 de junio, desde las 00:00 de Argentina, en un cruce clave para sostener sus chances en la zona.