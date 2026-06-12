Fin de semana frío en Villa Carlos Paz, con buen tiempo y ráfagas el sábado

El SMN anticipa un fin de semana sin lluvias importantes en Villa Carlos Paz y Punilla. Este viernes tendrá una máxima de 19°, mientras que sábado y domingo se mantendrán frescos, con mínimas bajas y ráfagas de 42–50 km/h durante el sábado.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana con temperaturas bajas en las primeras horas, cielo entre algo nublado y parcialmente despejado, y muy baja probabilidad de precipitaciones.

Para este viernes 12, no se esperan lluvias en ningún tramo del día. La temperatura arrancará cerca de 4° y subirá hasta una máxima de 19° durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro volverá a bajar hasta unos 11°, con viento moderado de 13–22 km/h.

El sábado 13 mantendrá un panorama similar, aunque con algo más de viento. La probabilidad de precipitaciones será nula durante la primera parte del día y apenas mínima hacia la tarde y la noche (0–10%). La temperatura irá desde 10° hasta una máxima de 17°. El dato a seguir será el viento: por la tarde podría ubicarse en 23–31 km/h, con ráfagas de 42–50 km/h, que también se sostendrían hacia la noche.

Para el domingo 14, el ambiente será más frío. El SMN marca 0% de precipitaciones, con una mínima de 5° y una máxima de 14°. El viento se mantendrá en torno a 13–22 km/h, en una jornada fresca pero sin lluvias previstas.

El rasgo dominante del fin de semana será el frío temprano, especialmente el viernes y el domingo. El sábado, en cambio, sumará el dato del viento y las ráfagas, aunque sin un escenario relevante de lluvia.