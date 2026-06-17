Villa Carlos Paz: miércoles frío y jueves con leve repunte de temperatura

El SMN anticipa dos jornadas con temperaturas frescas en Villa Carlos Paz y Punilla. Este miércoles 17 tendrá una máxima de 15° y no se esperan precipitaciones, mientras que el jueves 18 subirá levemente hasta 16°, con una chance acotada de lluvia durante la mañana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo fresco, con cielo mayormente nublado o parcialmente cubierto, y baja probabilidad de precipitaciones.

Para hoy, miércoles 17, no se esperan lluvias en ningún momento de la jornada. La temperatura arrancó cerca de 3°, subirá hasta una máxima de 15° y hacia la noche volverá a bajar a unos 10°. El viento será leve a moderado, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h, según el momento del día.

El jueves 18 se presentará algo más templado, aunque también con ambiente fresco. La temperatura se moverá entre 10° y 16°, con viento de 7–12 km/h durante la primera parte del día y de 13–22 km/h hacia la tarde. En cuanto a lluvias, el SMN marca 0% en la mayor parte de la jornada y solo una chance de 10–40% durante un tramo de la mañana.

El dato dominante sigue siendo el frío, especialmente en el arranque de este miércoles. Para mañana, el panorama se mantiene bastante tranquilo, con apenas una posibilidad acotada de precipitación y sin señales fuertes de inestabilidad.