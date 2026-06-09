Mañanas frescas y cielo gris en Villa Carlos Paz entre martes y miércoles

El SMN anticipa dos jornadas con temperaturas moderadas en Villa Carlos Paz y Punilla. Este martes 9 tendrá una máxima de 17° y no se esperan precipitaciones, mientras que el miércoles 10 repetirá valores similares, con apenas una chance mínima hacia la noche.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un martes fresco, con cielo cubierto o nubosidad baja por momentos, y sin lluvias previstas para el resto de la jornada.

Para hoy, martes 9, la temperatura irá desde unos 6° en el arranque hasta una máxima de 17°. El SMN marca 0% de precipitaciones durante todo el día, con viento de 13–22 km/h en la primera parte y de 7–12 km/h hacia la noche, cuando el termómetro rondará los 14°.

El miércoles 10 mantendrá un panorama parecido, aunque con un arranque algo menos frío. La temperatura se moverá entre 9° y 17°, con cielo mayormente nublado y sin lluvias durante la mayor parte de la jornada. Recién hacia la noche aparece una chance mínima de precipitaciones (0–10%), con viento leve a moderado.

El dato más claro de estas 48 horas será la continuidad del ambiente fresco, sin señales importantes de lluvia. Las tardes se mantendrán moderadas, pero sin un repunte marcado de temperatura.