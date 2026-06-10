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Miércoles gris y fresco en Villa Carlos Paz, con chances de lluvia; el jueves mejora y sube a 17°

El SMN anticipa una jornada fresca y con nubosidad en Villa Carlos Paz y Punilla, con chances de precipitaciones durante este miércoles 10. Para el jueves 11, la posibilidad de lluvia baja con el correr del día y la temperatura llegaría a una máxima de 17°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un miércoles 10 fresco, gris y con posibilidad de precipitaciones en distintos tramos del día, aunque sin porcentajes altos.

Para hoy, la probabilidad de lluvia se mantiene en el rango 10–40% durante buena parte de la jornada. La temperatura se moverá entre y una máxima de 13°, con viento leve de 7–12 km/h. Hacia la noche, el ambiente seguirá fresco, con valores cercanos a 11°.

El jueves 11 arrancará todavía con alguna chance de precipitaciones (10–40%) y una temperatura cercana a . Luego, el panorama tenderá a mejorar: durante la mañana la posibilidad baja a 0–10% y hacia la tarde el SMN ya marca 0%, con una máxima de 17°. Para la noche, el pronóstico se mantiene sin lluvias, con valores alrededor de 10°.

La diferencia principal entre ambos días estará en la evolución del cielo: hoy se mantendrá más cubierto y con chances de lloviznas, mientras que mañana aparece una mejora más clara hacia la segunda mitad de la jornada.

lajornada
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