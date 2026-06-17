Mundial 2026: Messi brilló con un triplete y Argentina debutó con goleada

La Selección venció 3 a 0 a Argelia en Kansas City, con tres goles del capitán, que igualó el récord histórico de Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales.

Argentina tuvo un debut ideal en el Mundial 2026 y venció 3 a 0 a Argelia, en la noche del martes, en Kansas City, por la primera fecha del Grupo J.

El gran protagonista fue Lionel Messi, que marcó los tres goles del equipo de Lionel Scaloni en una noche histórica. El capitán disputó su partido número 200 con la camiseta argentina, se convirtió en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo y alcanzó los 16 goles mundialistas, igualando la marca de Miroslav Klose.

Argentina había tenido un primer festejo en los minutos iniciales, pero el gol de Messi fue anulado por posición adelantada. Argelia también llegó a celebrar una conquista de Fares Chaibi, aunque la acción fue invalidada por offside.

El marcador se abrió a los 17 minutos, cuando Rodrigo De Paul filtró una gran pelota para Messi y el capitán sacó un remate potente desde afuera del área. El disparo superó la respuesta de Luca Zidane y puso el 1 a 0 para la Selección.

Con la ventaja, Argentina manejó el partido con paciencia. No tuvo un dominio arrollador en el primer tiempo, pero sí mostró orden defensivo, buena circulación y la jerarquía necesaria para controlar a un rival que intentó salir rápido cada vez que pudo.

En el complemento, el equipo argentino encontró más espacios. A los 60 minutos, Alexis Mac Allister remató desde afuera del área, Zidane dio un rebote corto y Messi apareció en el lugar justo para empujar la pelota y marcar el 2 a 0.

Argelia movió el banco y buscó algo más de peso ofensivo con los ingresos de Riyad Mahrez, Houssem Aouar y Mohamed Amoura, pero no logró incomodar con continuidad a Dibu Martínez. La defensa argentina sostuvo el cero con solidez y no le permitió al seleccionado africano meterse otra vez en partido.

La noche terminó de volverse histórica a los 76 minutos. Tras una buena combinación con Nico González, Messi recibió cerca de la medialuna y definió con un remate preciso para sellar el 3 a 0 y completar su primer hat trick en una Copa del Mundo.

Scaloni aprovechó el cierre para darle descanso al capitán, que salió ovacionado, y también mandó a la cancha a Nicolás Otamendi, quien había comenzado el partido entre los suplentes. La decisión confirmó la apuesta inicial por la dupla central de Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Con este resultado, Argentina quedó como líder del Grupo J con tres puntos y una diferencia de gol de +3. Austria, que venció 3 a 1 a Jordania, también ganó en el debut, pero quedó segunda por diferencia de gol. Argelia y Jordania cerraron la primera fecha sin unidades.

En la próxima jornada, Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio, a las 14:00 de Argentina. En tanto, Argelia jugará ante Jordania el martes 23 de junio, desde las 00:00 de Argentina.