Milo J brilló en los Premios Gardel 2026 y se llevó el Oro en una noche marcada por la música argentina

El artista de Morón fue la gran figura de la gala, que reunió a referentes del pop, el rock, el folklore, el cuarteto y la escena urbana. La ceremonia también tuvo shows en vivo, reconocimiento a Los Nocheros y una fuerte presencia de nuevas generaciones.

Los Premios Gardel 2026 tuvieron este martes una nueva edición en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, con una gala que combinó reconocimientos, presentaciones en vivo y una postal clara del presente de la música argentina: el protagonismo de artistas jóvenes conviviendo con figuras históricas y nombres consolidados de distintos géneros.

La gran figura de la noche fue Milo J, que se quedó con el Gardel de Oro por La vida era más corta y también obtuvo algunos de los premios más importantes de la ceremonia, entre ellos Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año por “Niño”. Con apenas 19 años, el artista de Morón cerró una noche consagratoria y confirmó el peso que su obra alcanzó dentro de la escena nacional.

La premiación, organizada por CAPIF, distinguió a producciones de múltiples géneros y tuvo conducción de Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. Además, esta edición marcó un hecho particular: por primera vez en 28 años, la ceremonia contó con presencia de público general, lo que le dio a la gala un clima más cercano al de un show en vivo que al de una entrega cerrada para la industria.

El momento final quedó en manos de Milo J, que subió al escenario visiblemente emocionado junto a su equipo. Al recibir el máximo galardón, reconoció el impacto personal de su disco y expresó: “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas”. Luego agradeció a su familia, a sus colaboradores y a sus seguidores, y cerró con una frase que resumió el tono de la noche: “Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”.

La gala también dejó un reconocimiento especial para Los Nocheros, que recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera. El homenaje reforzó uno de los rasgos centrales de la edición: la convivencia entre la renovación generacional y la valoración de artistas con una larga historia dentro de la música popular argentina.

Entre los shows en vivo se destacaron las participaciones de Trueno, Coti, Ángela Leiva, La K’onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie y otros artistas que pasaron por el escenario durante la noche. La variedad de actuaciones acompañó una premiación atravesada por el cruce de estilos, desde el folklore y el tango hasta el pop, el rock, la cumbia, el cuarteto y la música urbana.

Los principales ganadores

Además del Gardel de Oro, Milo J ganó Álbum del Año por La vida era más corta, Canción del Año y Grabación del Año por “Niño”, Mejor Álbum Urbano por 166 (Deluxe) retirada, Mejor Canción Urbana por “Olimpo”, Mejor Canción de Hip Hop / Rap y Mejor Colaboración Urbana por “Gil”, junto a Trueno, además de Mejor Videoclip Corto por “Bajo de la piel”, Mejor Canción de Autor por “Luciérnagas”, junto a Silvio Rodríguez, y Mejor Álbum Conceptual.

Lali fue otra de las figuras reconocidas: ganó Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama y Mejor Canción Pop por “Mejor que vos”, junto a Miranda!. El dúo también se impuso como Mejor Álbum Grupo Pop por Nuevo Hotel Miranda! y en Mejor Colaboración.

En otros rubros, Marilina Bertoldi ganó Mejor Álbum Artista de Rock por Para quién trabajas vol. I; Turf se quedó con Mejor Álbum de Pop Rock por Polvo de estrellas; Nathy Peluso obtuvo Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia por Malportada; Luck Ra ganó Mejor Álbum de Cuarteto por Que sed; y Cazzu fue reconocida en Mejor Álbum de Música Global por Latinaje.

También hubo premios para Ca7riel & Paco Amoroso, que ganaron Mejor Álbum Pop Alternativo por Papota, Mejor Canción Pop Rock por “#Tetas”, Mejor Canción en Vivo por “La que puede, puede” y Mejor Videoclip Largo. Trueno, por su parte, obtuvo Mejor Álbum de Hip Hop / Rap por EUB Deluxe y Mejor Álbum en Vivo por Red Bull Symphonic.

En las categorías de raíz y tradición, Maggie Cullen ganó Mejor Álbum Artista de Folklore por Décimas; Ariel Prat obtuvo Mejor Álbum Artista de Tango por Pratanguero: 4º Esquina Final; y el Quinteto Negro La Boca, junto a León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso, ganó Mejor Canción de Tango por “La Marcha de la Bronca”.

La edición 2026 dejó así una foto amplia del momento musical argentino: el ascenso definitivo de Milo J, la vigencia de figuras del pop y el rock, el peso del cuarteto y la cumbia, y el reconocimiento a trayectorias que siguen marcando la identidad sonora del país.