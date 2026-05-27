Iosa lanza “Otra Cosa” y pide construir un frente amplio para disputar el gobierno local

El médico sanitarista Emilio Iosa volvió a intervenir en la escena política de Villa Carlos Paz con el lanzamiento de un nuevo espacio denominado “Otra Cosa”, una construcción que buscará articular sectores sociales, políticos e independientes con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027.

El ex candidato a intendente en 2019 y 2023 presenta la iniciativa con un fuerte llamado a la unidad de los espacios que se ubican por fuera del oficialismo local, en un escenario marcado por la fragmentación opositora y por casi dos décadas de continuidad del mismo sector político en el gobierno municipal.

Iosa planteó que el desafío no pasa solo por competir, sino por construir una alternativa con verdadera vocación de gobierno. En ese sentido, sostuvo que “tenemos la responsabilidad de participar con el objetivo de ganar las elecciones y gobernar la ciudad” y advirtió que aquellos candidatos que ingresen a la disputa sin una estrategia real de triunfo terminan favoreciendo la continuidad del oficialismo.

“Escuché a varios dirigentes políticos pronunciarse en este sentido y pienso que esa coincidencia es importante como cimiento. Los candidatos que jueguen a perder, son funcionales a la continuidad del pasado”, expresó durante la presentación del nuevo espacio.

La propuesta de Otra Cosa apunta a reunir voluntades alrededor de un proyecto común para la ciudad, sin exigir la disolución de identidades partidarias ni reducir el armado a una mera suma de sellos. Según explicó Iosa, la clave estará en reconocer coincidencias municipales por encima de diferencias provinciales o nacionales, especialmente entre sectores que comparten la necesidad de una alternancia en Villa Carlos Paz.

“La unidad no significa perder identidad ni autonomía. Cada espacio tiene personas muy valiosas y puede mantener su esencia, pero tenemos la obligación de construir un proyecto político común para esta ciudad”, señaló. En esa línea, remarcó que el nuevo espacio buscará incorporar también a personas que no vienen de la política tradicional.

Para Iosa, la discusión local debe dejar de girar en torno a posicionamientos abstractos y empezar a concentrarse en los problemas concretos de los vecinos. “Si tenemos honestidad intelectual, no podemos permitir que nuestras diferencias en cuanto a la política provincial o nacional estén por encima de nuestras coincidencias municipales. Si queremos realmente que Villa Carlos Paz tenga futuro y salga del estancamiento, tenemos que dejar de hablar en abstracto y dialogar sobre las soluciones que necesitan los carlospacenses. La gente necesita tener otra cosa para votar”, afirmó.

El lanzamiento se produce en un momento en que distintos sectores opositores comienzan a reacomodarse con vistas a 2027, entre llamados a la unidad, advertencias sobre la dispersión electoral y cuestionamientos al modelo de gestión vigente. Desde Otra Cosa interpretan que ese escenario exige mayor responsabilidad política y una oposición con capacidad de construir mayorías, no solo testimonios electorales.

En ese marco, Iosa insistió en que participar en una elección “para perder o negociar un puesto” implica colaborar con la continuidad del pasado y ser funcional “a más de lo mismo”. También vinculó la necesidad de alternancia con el desgaste democrático que supone una permanencia prolongada en el poder local.

“Dos décadas de la misma gente en el gobierno no le hacen bien a nuestra ciudad y mucho menos a la democracia. Cualquier ciudadano está al tanto de lo que significa en su vida cotidiana ese deterioro al que me refiero”, sostuvo.

Con Otra Cosa, Iosa busca dar un primer paso formal hacia una construcción política más amplia, orientada a generar acuerdos, sumar actores y discutir un proyecto común para Villa Carlos Paz. La apuesta inicial combina unidad, amplitud y vocación de gobierno, con un mensaje dirigido a los espacios opositores: para disputar realmente el futuro de la ciudad, la fragmentación ya no alcanza.

Nota correspondiente a la edición n° 623 del periódico La Jornada, del 27 de mayo de 2026.