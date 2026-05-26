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Inauguraron el Mirador Panorámico Gobernador Justo Páez Molina sobre la Ruta 34

El nuevo espacio reconoce el legado del exgobernador cordobés y su impulso a la integración regional, especialmente a través de la conexión de caminos y comunidades del oeste provincial.

Quedó inaugurado el Mirador Panorámico Gobernador Justo Páez Molina, emplazado sobre la Ruta Provincial N° 34, en un acto que puso en valor la figura del dirigente cordobés y su aporte al desarrollo territorial de la provincia.

La obra fue presentada como un reconocimiento a la visión de Justo Páez Molina, especialmente por su impulso a la integración de la región de Traslasierra y del oeste cordobés mediante la conexión de caminos y comunidades.

Durante la inauguración, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, destacó el legado del exgobernador, su mirada de futuro y su compromiso con la justicia social, la educación y el desarrollo productivo de toda la provincia.

En ese marco, Prunotto remarcó: “Hoy se habla mucho de libertad, pero no hay libertad sin igualdad. Y don Justo nos enseñó eso”, al subrayar la importancia de sostener políticas orientadas al crecimiento y a la generación de oportunidades para todos los cordobeses.

Del acto participaron además los intendentes de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano, y de Icho Cruz, Paulo Tesio, junto a los presidentes comunales de Tala Huasi, Marcelo Mainardi; Mayu Sumaj, Fabián Flores; y Cuesta Blanca, Ana Gaitán.

La puesta en valor del mirador representa también un gesto de memoria histórica y una reivindicación del trabajo realizado por Páez Molina en favor del progreso, la integración regional y el bienestar de las comunidades del interior cordobés.

lajornada
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