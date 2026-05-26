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Departamento Punilla: clausuraron dos comercios y decomisaron 600 productos veterinarios

Las inspecciones se realizaron en comercios de Capilla del Monte y La Falda por incumplimientos a la normativa vigente. Durante los procedimientos también se detectaron habilitaciones vencidas y se intimó a los establecimientos a regularizar su situación.

En las localidades de Capilla del Monte y La Falda, departamento Punilla, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria y la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante inspecciones en comercios que comercializan productos veterinarios.

Las actuaciones tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N.º 6429 y su artículo 11, que regula la comercialización de productos zooterápicos, constatando las habilitaciones e inscripciones exigidas para su venta.

Como resultado de los procedimientos, se dispuso la clausura preventiva mediante fajas de dos establecimientos y la interdicción de aproximadamente 600 productos zooterápicos por no contar con la habilitación ni la inscripción correspondiente ante la cartera provincial.

Asimismo, durante las inspecciones se intimó a comercios con habilitaciones recientemente vencidas a regularizar su situación y completar el trámite de renovación correspondiente.

Estas acciones se desarrollan en el marco de la Ley Provincial N.º 5142 y su modificatoria N.º 6429. Cabe recordar que los productos zooterápicos de uso veterinario solo pueden comercializarse en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica de un médico veterinario.

Para realizar denuncias o consultas, los interesados pueden ingresar a la plataforma digital https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/ o comunicarse telefónicamente al 0800-8888-2476.

lajornada
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