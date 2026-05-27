Edición de mayo de La Jornada: ¡ya disponible en formato PDF!

Para quienes siguen el pulso de la ciudad y la región desde el papel, compartimos la edición de mayo de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa. Un número atravesado por la crisis del transporte urbano, los primeros movimientos políticos hacia 2027, la corrección histórica de la Escuela Carlos Paz y la agenda regional de Punilla Sur.

En este número:

🚌 Esperá sentado: la imagen de un sofá en una parada resume el estado del transporte urbano en Villa Carlos Paz: colectivos 0 km, subsidios millonarios, boleto más caro y aplicaciones digitales, pero usuarios que siguen denunciando demoras, frecuencias recortadas, recorridos alterados y falta de respuestas.

🗳️ Iosa vuelve al tablero político: con el lanzamiento de “Otra Cosa”, el médico sanitarista propuso una construcción amplia, con sectores políticos, sociales e independientes, para disputar el futuro de la ciudad en 2027. “La gente necesita tener otra cosa para votar”, planteó.

🏛️ El PJ local se ordena: Carlos Quaranta asumirá durante junio la presidencia del Partido Justicialista de Villa Carlos Paz, tras el acuerdo que evitó la interna. El eje, según planteó, será incorporar al PJ a una construcción más amplia con mirada puesta en un proyecto de ciudad.

📌 Nombres que se mueven hacia 2027: Carlos Orso reconoció que le gustaría ser intendente y no descartó competir por fuera de Carlos Paz Unido; Pía Felpeto pidió unidad opositora y no descartó ser candidata; Walter Gispert advirtió que “la única forma de ganarle a Avilés va a ser todos juntos”; Horacio Gigena lanzó una fundación; y Jacinto D’Angelo quedó al frente del Partido Libertario local.

🏫 Escuela Carlos Paz corrigió su fecha fundacional: tras una investigación histórica encabezada por Jorge Enrique Etchevarne, la institución adecuó oficialmente su aniversario al 29 de abril de 1910, con aval del Ministerio de Educación y respaldo documental.

🐾 Carlos Paz Pet Friendly: la Cámara de Turismo presentó un programa para ordenar, certificar y promocionar la oferta turística para viajeros que se movilizan con mascotas, en un segmento que crece con fuerza en el país.

🌄 Punilla Sur en agenda: intendentes y jefes comunales avanzaron junto a ASHOGA en una mesa regional para fortalecer turismo, servicios y capacitación; Fabián Flores fue elegido presidente de la Comunidad Regional Punilla; San Antonio promueve inversiones ordenadas; Cuesta Blanca recuperó 637 kilos de reciclables; Icho Cruz celebró sus 86 años y recibió un reconocimiento de la UNC; y Mayu Sumaj convocó a Asamblea Ordinaria.

📸 Memoria e imágenes: una nueva PhoTortul, con “Túnel de otoño” en calle Medrano, y otra entrega de Fue noticia y es historia, con postales del Club de Pesca en 1945 y una imagen otoñal de la antigua General Paz.

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