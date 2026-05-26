Una mujer sufrió quemaduras en el rostro tras la explosión de un horno en un comercio de Villa Carlos Paz

Una joven de 25 años fue trasladada al Hospital Sayago luego de sufrir quemaduras leves en el rostro al intentar encender un horno en un local gastronómico de barrio Miguel Muñoz.

Una mujer de 25 años resultó lesionada en un comercio gastronómico de barrio Miguel Muñoz, en Villa Carlos Paz, luego de que se produjera una explosión cuando intentaba encender un horno del local.

Según los primeros datos, el episodio se habría originado por una acumulación de gas. Al encender el horno, las llamas alcanzaron el rostro de la joven.

En el lugar trabajó personal del DUAR y una unidad de Vittal, que asistieron a la mujer y le diagnosticaron quemaduras leves. Tras la atención primaria, fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago para un control más completo.

La Fiscalía de turno dispuso una consigna en el lugar mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del hecho.