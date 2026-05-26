Dos detenidos por venta de drogas en Bialet Massé y Santa María de Punilla

La FPA realizó un control en Santa María de Punilla y un allanamiento en Bialet Massé en el marco de una causa por narcomenudeo. Fueron detenidos dos hombres mayores de edad y se secuestraron cocaína, marihuana, dinero y otros elementos vinculados a la investigación.

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) durante un procedimiento en la vía pública en Santa María de Punilla y un allanamiento en Bialet Massé, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes llevada adelante bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín.

Según se informó, la pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas receptadas mediante la línea 0800 888 8080 del Ministerio Público Fiscal, que advertían sobre presuntas maniobras de narcomenudeo en el corredor de Punilla y señalaban a un individuo que además cumpliría funciones como proveedor de sustancias ilícitas.

En una primera intervención, investigadores de la FPA realizaron un control en Hipólito Yrigoyen esquina Lavalle, en barrio Villa El Cairo de Santa María de Punilla. Allí fue aprehendido un hombre de 48 años, a quien se le secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y otros elementos vinculados a la causa.

Posteriormente, los efectivos concretaron una irrupción en un domicilio de calle Próspero Molina s/n, en barrio Suncho Huaico de Bialet Massé, donde funcionaba un punto de expendio de drogas. Durante el registro se incautaron varias dosis de cocaína, marihuana, ramas de cannabis sativa, dinero y distintos elementos de interés para la investigación. En el lugar fue detenido un hombre de 46 años, sindicado como presunto proveedor de sustancias estupefacientes.

De acuerdo a la investigación, el sospechoso aprehendido en la vía pública habría retirado los estupefacientes desde la vivienda allanada. Ambos detenidos fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.