Manejaba un camión usando el celular, sin cinturón y a exceso de velocidad

Circulaba por el carril rápido, excedía la velocidad permitida, utilizaba el celular, no llevaba cinturón de seguridad y tenía la patente trasera ilegible. Fue sancionado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Un conductor profesional fue sancionado luego de que agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectaran cinco infracciones simultáneas mientras circulaba con un camión por la autopista Acceso Oeste.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 26, donde el vehículo fue observado transitando por el carril rápido.

La normativa establece que los camiones y micros deben circular por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para realizar maniobras de sobrepaso.

Al interceptarlo, los agentes comprobaron además que el conductor circulaba por encima de la velocidad máxima permitida para ese tipo de vehículo y utilizaba el teléfono celular mientras manejaba.

Tampoco llevaba colocado el cinturón de seguridad y la patente trasera del camión se encontraba ilegible.

Luego de controlar la documentación obligatoria, el personal de la ANSV labró las actas correspondientes por las cinco conductas detectadas.

Los agentes también le advirtieron sobre la gravedad de las infracciones, especialmente por encontrarse al mando de un vehículo de gran porte y contar con una licencia de conducir profesional.

El procedimiento formó parte de los operativos dinámicos que la Agencia despliega para controlar el transporte de cargas y pasajeros en los principales corredores de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.