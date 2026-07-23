La actividad económica cayó por segundo mes consecutivo y se profundizó el retroceso industrial

El indicador mensual del INDEC bajó 0,5% en mayo, después de la caída registrada en abril. La industria y el comercio retrocedieron frente al año pasado, mientras el empleo privado volvió a disminuir.

La actividad económica argentina cayó 0,5% en mayo frente al mes anterior y acumuló así su segundo retroceso mensual consecutivo, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La baja se produjo después de la contracción del 1,5% registrada en abril y recortó buena parte de la recuperación observada en marzo, cuando el indicador había avanzado 2,8%.

En la comparación con mayo de 2025, la economía mostró una variación positiva de apenas 0,2%, mientras que durante los primeros cinco meses del año acumuló un crecimiento del 1,7%.

Los datos reflejan una actividad sostenida principalmente por el agro, la minería y la energía, pero con caídas importantes en sectores estrechamente vinculados con la producción industrial, el consumo y el mercado interno.

La industria y el comercio, entre los sectores que más cayeron

La industria manufacturera retrocedió 5,6% interanual durante mayo, mientras que el comercio mayorista, minorista y las reparaciones registraron una baja del 4,3%.

La pesca presentó la contracción más pronunciada, con un descenso del 29,3% frente al mismo mes del año anterior. En conjunto, esos tres sectores restaron 1,4 puntos porcentuales a la evolución general de la actividad.

Las cifras muestran que el leve crecimiento interanual de la economía no fue homogéneo y que una parte importante de las actividades relacionadas con la producción y el consumo continuó atravesando dificultades.

El impulso llegó desde la minería y el campo

Entre los sectores que mostraron mejores resultados se destacó la explotación de minas y canteras, con una suba interanual del 15,7%, impulsada por la producción de petróleo y gas.

La actividad de electricidad, gas y agua creció 8%, mientras que la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura avanzaron 4,6%.

El agro y la minería aportaron conjuntamente 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual y compensaron gran parte de las caídas observadas en la industria y el comercio.

En total, ocho de los quince sectores relevados por el INDEC registraron aumentos frente a mayo de 2025 y los siete restantes mostraron retrocesos.

El empleo privado también volvió a bajar

El freno de la actividad estuvo acompañado por una nueva reducción del empleo privado registrado en los principales centros urbanos.

La Encuesta de Indicadores Laborales mostró una caída mensual del 0,1% en mayo y una disminución del 1,1% interanual. En los aglomerados del interior del país, la baja mensual fue más marcada y llegó al 0,3%.

El relevamiento se realiza sobre unas 3.500 empresas privadas y alcanza a cerca del 60% de los trabajadores asalariados registrados. Entre las ciudades incluidas se encuentra el Gran Córdoba, junto con Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Tucumán y otros centros urbanos.

Los datos administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino, disponibles hasta abril, también habían mostrado una reducción mensual del 0,2% tanto en el total de trabajadores registrados como en los asalariados del sector privado.

La combinación de dos meses consecutivos de caída de la actividad, el retroceso de la industria y el comercio y la disminución del empleo privado muestra un escenario de desaceleración, aunque el acumulado anual todavía permanece en terreno positivo.