Vacaciones de invierno: Córdoba recibió más de 378.000 turistas y espera su semana más fuerte

La provincia recibió más de 378.000 visitantes durante las primeras dos semanas de las vacaciones de invierno, con un impacto económico superior a los $116.000 millones. El inicio del receso escolar en Buenos Aires y CABA fortalece las expectativas para los próximos días.

Villa Carlos Paz se ubicó entre los destinos con mayor movimiento turístico de Córdoba durante las vacaciones de invierno, con un nivel de ocupación del 80% registrado entre el jueves y el domingo.

Según el relevamiento difundido por la Agencia Córdoba Turismo, la provincia recibió más de 378.000 turistas durante las dos primeras semanas del receso, que generaron un impacto económico superior a los $116.000 millones.

Solo entre el 13 y el 19 de julio arribaron algo más de 170.000 visitantes, con un movimiento estimado en más de $53.000 millones.

Los mejores registros se concentraron durante la segunda mitad de la semana, cuando numerosos destinos superaron el 70% y algunos establecimientos alcanzaron ocupación plena.

Además de Villa Carlos Paz, se destacaron Villa General Belgrano, con niveles de entre el 75% y el 80%, y La Cumbrecita, que registró entre un 85% y un 90%.

Una semana decisiva

El sector turístico cordobés ingresó este lunes en una etapa clave de la temporada por el comienzo de las vacaciones escolares en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ambos distritos constituyen los principales centros emisores de visitantes hacia Córdoba, por lo que existe expectativa de que el movimiento aumente durante los próximos días.

En las últimas horas ya comenzó a observarse una mayor circulación en las rutas de acceso y en las terminales de transporte de los principales destinos turísticos.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, consideró que los resultados obtenidos hasta el momento son positivos.

“Los números que venimos registrando muestran que Córdoba continúa siendo una de las provincias más elegidas para disfrutar las vacaciones de invierno”, señaló.

El funcionario destacó la diversidad de propuestas disponibles en los distintos valles, con actividades culturales, recreativas, gastronómicas y deportivas.

“Ahora comienza una semana clave para la actividad turística, con la llegada de visitantes provenientes de Buenos Aires y CABA. Tenemos muy buenas expectativas”, agregó.

Capitani indicó que la Provincia continuará trabajando junto con los municipios y el sector privado para fortalecer los servicios y la experiencia de quienes eligen los destinos cordobeses.

Para Villa Carlos Paz, el comienzo del receso en los principales mercados turísticos del país abre la posibilidad de sostener e incluso mejorar los niveles alcanzados durante el último fin de semana.