El Gobierno reactivó el debate para cobrar salud y universidad a extranjeros no permanentes

La posibilidad de arancelar las carreras universitarias ya está habilitada por un decreto de 2025, aunque cada institución decide si la aplica. El oficialismo analiza ahora profundizar esa política y extenderla mediante nuevos proyectos.

El Gobierno nacional volvió a poner en discusión el cobro de la educación universitaria y la atención sanitaria a extranjeros que no cuenten con residencia permanente en la Argentina.

El tema se reactivó este miércoles a partir de un proyecto presentado por legisladores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y de distintas intervenciones públicas de referentes del oficialismo.

Por ahora, no fue presentado un nuevo proyecto nacional ni existe una decisión adicional publicada en el Boletín Oficial. Fuentes legislativas señalaron que se analiza replicar en el Congreso la iniciativa bonaerense, aunque todavía no se definió si será impulsada por el Poder Ejecutivo o por legisladores oficialistas.

Las universidades ya pueden cobrar

La posibilidad de establecer aranceles para extranjeros sin residencia permanente ya está vigente desde mayo de 2025.

El DNU 366/2025 modificó la Ley de Educación Superior y estableció que las carreras de grado en instituciones estatales continuarán siendo gratuitas para argentinos y para extranjeros con residencia permanente.

Para quienes no cumplan esas condiciones, las universidades públicas quedaron facultadas para cobrar una retribución por los servicios educativos.

Sin embargo, la norma no obliga a establecer un arancel. Debido a la autonomía universitaria, cada institución puede decidir si cobra, cuánto exige y bajo qué condiciones.

El Ministerio de Capital Humano aclaró al anunciar la reforma que las universidades son libres de aplicar o no el cobro a estudiantes extranjeros con residencia temporaria.

La legislación también permite que quienes no tengan residencia permanente accedan a becas, cuando estén contempladas en los estatutos universitarios o en convenios con otros países y organismos.

El reclamo del oficialismo

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, recordó que el decreto permanece vigente y sostuvo que ahora corresponde a las universidades decidir si cobran a los estudiantes que no sean residentes permanentes.

Distintos legisladores de La Libertad Avanza se sumaron al planteo y cuestionaron que las instituciones mantengan la gratuidad para esos alumnos mientras reclaman mayores partidas presupuestarias.

La discusión cobró fuerza después de que un grupo de diputados bonaerenses presentara una propuesta para cobrar las prestaciones sanitarias programadas y las carreras universitarias a extranjeros sin residencia permanente.

El proyecto mantiene la atención médica en situaciones de urgencia y propone que los recursos recaudados sean destinados al sistema público de salud y a las universidades provinciales. La iniciativa todavía debe ser debatida por la Legislatura bonaerense.

Qué ocurre con la atención médica

La reforma migratoria de 2025 también introdujo cambios en el acceso a la salud pública.

Los residentes permanentes conservan la atención en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos. En el caso de extranjeros sin residencia permanente, la atención fuera de situaciones de emergencia puede requerir un seguro de salud o el pago previo del servicio.

La atención de urgencia continúa garantizada y no puede ser rechazada por la situación migratoria del paciente.

La aplicación concreta depende también de las provincias, ya que los sistemas sanitarios públicos se encuentran bajo administración de cada jurisdicción.

Qué podría cambiar ahora

El eventual nuevo proyecto buscaría profundizar una orientación que ya está contenida en la legislación vigente, pero que no fue aplicada de manera uniforme por las universidades nacionales.

La principal discusión será si el Estado mantiene la decisión en manos de cada institución o si establece un régimen más amplio y obligatorio para extranjeros sin residencia permanente.

Hasta que no se presente un texto oficial, no puede afirmarse que el Gobierno haya dispuesto un nuevo arancel ni que los estudiantes extranjeros deban comenzar a pagar de manera automática.