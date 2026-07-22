Gispert pidió informes por el anticipo de $400.000 millones y el endeudamiento provincial

El legislador por Punilla reclamó al Gobierno de Córdoba que explique las razones financieras y presupuestarias que motivaron la solicitud de fondos a la Nación. También pidió conocer la evolución de la deuda, los vencimientos y el destino de los recursos obtenidos.

El legislador provincial por Punilla Walter Gispert presentó en la Legislatura de Córdoba un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre la situación financiera de la Provincia, la evolución del endeudamiento y la solicitud de un anticipo de hasta $400.000 millones de recursos correspondientes a la coparticipación federal.

La iniciativa del representante del Frente Cívico busca conocer cuáles fueron las razones financieras, presupuestarias y de administración de caja que llevaron al Gobierno provincial a requerir esos fondos al Estado nacional.

Uno de los puntos centrales del planteo es que el Ejecutivo explique cómo se compatibiliza esa decisión con el superávit financiero informado por la propia administración provincial al cierre del último ejercicio económico.

“Si el Gobierno sostiene que las cuentas están equilibradas y que existe superávit, es indispensable que explique por qué fue necesario solicitar un adelanto extraordinario de recursos nacionales para afrontar compromisos urgentes”, sostuvo Gispert.

Deuda, vencimientos y destino de los fondos

El proyecto solicita un detalle de la evolución de la deuda pública provincial y de las emisiones realizadas durante los últimos períodos.

También requiere conocer qué porcentaje de las obligaciones fue contraído en moneda extranjera, el cronograma de vencimientos previsto, el destino asignado a los recursos obtenidos y la documentación técnica utilizada para respaldar cada operación crediticia.

Entre sus fundamentos, la iniciativa menciona el incremento del endeudamiento provincial y el decreto nacional que autorizó el anticipo financiero de hasta $400.000 millones para atender compromisos presupuestarios y de deuda.

Para Gispert, esos elementos justifican que el Gobierno exponga con claridad el estado de las cuentas públicas y la estrategia financiera adoptada.

“Los cordobeses tienen derecho a saber cuál es la verdadera situación financiera de la Provincia”, afirmó.

“Una función constitucional de control”

El legislador aclaró que el pedido no pretende anticipar una valoración sobre la política económica del Ejecutivo, sino ejercer la función de control que corresponde al Poder Legislativo.

En ese sentido, remarcó que la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones necesarias para garantizar una administración responsable de los recursos públicos.

“El acceso a la información pública fortalece las instituciones y permite que la ciudadanía conozca cómo se administran los recursos que son de todos”, señaló.

Gispert sostuvo además que las decisiones relacionadas con el endeudamiento no se limitan al presente, sino que pueden condicionar las finanzas provinciales durante los próximos años.

“Cuando hablamos de endeudamiento, estamos hablando también del futuro financiero de Córdoba y de las próximas generaciones”, concluyó.