Dos personas murieron arrolladas por el Tren de las Sierras en La Falda

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cerca de la Terminal de Ómnibus. Las víctimas todavía no fueron identificadas y la Justicia investiga en qué circunstancias se encontraban sobre las vías.

Dos personas murieron durante la mañana de este jueves 23 de julio al ser alcanzadas por una formación del Tren de las Sierras en la ciudad de La Falda.

El hecho se produjo alrededor de las 7.35, sobre las vías ubicadas a la altura de avenida Kennedy al 400, entre las calles Beltrán y Chacabuco, a unos 200 metros de la Terminal de Ómnibus.

De acuerdo con la información policial difundida hasta el momento, las víctimas fueron alcanzadas por la primera formación ferroviaria del día, que circulaba en dirección a Capilla del Monte.

Los servicios de emergencia que llegaron al sector constataron ambos fallecimientos. La zona fue delimitada para preservar el lugar y permitir el trabajo de la Policía Científica y de los investigadores.

Buscan identificar a las víctimas

Hasta media mañana, las dos personas permanecían sin identificar. Las primeras versiones las describieron como dos hombres, aunque sus identidades y edades todavía no habían sido establecidas oficialmente.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que dispuso las primeras medidas para determinar quiénes eran y reconstruir los momentos previos al paso del tren.

Una de las hipótesis preliminares indica que podrían haber sido personas en situación de calle que se encontraban durmiendo sobre las vías. Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada judicialmente.

La investigación también deberá establecer si ambas personas se encontraban con vida cuando fueron alcanzadas por la formación y precisar la hora y la causa de los fallecimientos.

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, Policía Científica, Guardia Local y personal municipal de Tránsito.