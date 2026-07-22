Bingo, merienda y solidaridad: la propuesta de YWCA para el 9 de agosto

La actividad se realizará el domingo 9 de agosto, desde las 16 horas, en el Hotel 376. Habrá merienda, sorteos y juegos, con el objetivo de recaudar fondos para sostener los proyectos institucionales de la organización.

La YWCA Villa Carlos Paz realizará un Gran Té Bingo en el marco del Mes de la Solidaridad, con una propuesta destinada a compartir una tarde recreativa y colaborar con las actividades que desarrolla la institución.

El encuentro será el domingo 9 de agosto, a partir de las 16 horas, en el Hotel 376, ubicado en José Ingenieros 376 de Villa Carlos Paz.

La entrada general tendrá un valor de $5.000 e incluirá un cartón gratuito para participar del bingo y una merienda. Durante la jornada también se realizarán distintos sorteos entre los asistentes.

Desde la organización señalaron que la primera intención es ofrecer una tarde de diversión y encuentro, mientras que lo recaudado será destinado a sostener los diferentes proyectos institucionales de la YWCA.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse y coordinarse por WhatsApp al 03541 646677.

Para conocer más sobre las actividades de la entidad, se puede buscar YWCA Villa Carlos Paz en Facebook y @ywcavcp en Instagram.