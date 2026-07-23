Cancelaron el homenaje gratuito a Rosalía en Córdoba tras el clima hostil en redes

El concierto sinfónico estaba previsto para este jueves en el Museo Metropolitano de Arte Urbano. La organización tomó la decisión para resguardar a los artistas, luego de recibir mensajes de enojo por una publicación de la cantante tras la final del Mundial.

El homenaje sinfónico a Rosalía que debía realizarse este jueves 23 de julio, a las 17, en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba fue cancelado luego de la reacción generada en las redes sociales por una publicación de la cantante española.

La actividad, denominada “Rosalía en Concierto”, tenía entrada libre y gratuita y había sido anunciada por la Municipalidad de Córdoba como un recorrido orquestal por las distintas etapas musicales de la artista, con arreglos que combinaban flamenco, pop, electrónica y reguetón.

El museo comunicó que la suspensión obedeció a “razones ajenas” a su organización y que la determinación fue adoptada para resguardar a los artistas que iban a participar del espectáculo.

Mensajes de enojo contra la producción

Impacto Producciones, responsable de la propuesta, informó que durante las horas previas había recibido numerosos mensajes de enojo y hostilidad relacionados con el tributo.

La empresa aclaró que es una productora independiente, que no representa a Rosalía ni interviene en sus redes sociales o decisiones personales. También señaló que el espectáculo llevaba más de cuatro meses de preparación y constituía una fuente de trabajo para músicos, cantantes, técnicos, diseñadores y productores.

La suspensión afectó exclusivamente a la función gratuita programada para este jueves en el Museo Metropolitano de Arte Urbano, ubicado en Plaza España.

Al corte de esta nota, una segunda presentación paga del mismo tributo, anunciada para el viernes 24 de julio a las 20.30 en la Sala de las Américas de la Universidad Nacional de Córdoba, continuaba publicada en la plataforma de venta de entradas. Los tickets figuraban a $25.000.

La publicación que provocó la polémica

La reacción comenzó después de que Rosalía compartiera un video publicado por Mia Khalifa tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial.

En las imágenes sonaba la canción La Perla y aparecía una frase que celebraba que “las perlas fueron derrotadas”. Numerosos usuarios argentinos interpretaron el contenido como una burla hacia la Selección y cuestionaron a la cantante por haberlo replicado.

Rosalía eliminó posteriormente la publicación y aseguró que había compartido el contenido únicamente porque contenía su canción, sin haber leído el texto que acompañaba el video.

“Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió la artista en sus redes sociales. Luego afirmó que solo tenía amor por Argentina.

La controversia se produjo pocos días antes de los cuatro conciertos que la cantante tiene programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su gira internacional LUX. Hasta el momento, no se informó oficialmente ninguna modificación en esas presentaciones.