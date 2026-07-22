San Antonio convocó a beneficiarios de las etapas IV y V de la obra de gas natural

La reunión se realizará el sábado 25 de julio en el Centro de Innovación para el Desarrollo Económico, con el objetivo de informar los avances y coordinar los próximos pasos.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo convocó a los vecinos beneficiarios de las etapas IV y V de la obra de gas natural a participar de una reunión informativa.

El encuentro se realizará el sábado 25 de julio, a las 10, en el Centro de Innovación para el Desarrollo Económico, ubicado en avenida Cura Brochero 2305.

Durante la jornada, representantes municipales compartirán información sobre el estado de los trabajos, los avances alcanzados y las próximas instancias previstas para ambas etapas.

También se habilitará un espacio para que los vecinos puedan realizar consultas y plantear dudas de manera directa.

El municipio difundió además mapas con el trazado y las calles comprendidas en cada una de las etapas de la obra.

Desde el gobierno local destacaron la importancia de la participación de los beneficiarios para coordinar los pasos siguientes del proyecto.