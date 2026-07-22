Fabricio Díaz mantuvo el liderazgo en Punilla y Avilés cayó al último lugar en julio

El dirigente departamental encabezó nuevamente la medición de CB Global Data y Videns, aunque con un diferencial menor al de junio. Pablo Alicio subió al segundo puesto, Walter Gispert avanzó hasta el cuarto y Daniel Spadoni protagonizó el mayor crecimiento mensual.

Fabricio Díaz conservó en julio el primer lugar del Ranking Departamental de Dirigentes de Punilla, mientras que el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, cayó hasta la última posición después de haber sido el referente con mayor crecimiento durante junio.

La medición fue realizada por CB Global Data, junto con la consultora Videns, entre el 6 y el 12 de julio, sobre una muestra de 648 casos y con un margen de error del 4,1%.

El informe ordena a 13 dirigentes e intendentes del departamento según su diferencial de imagen, resultado de restar el porcentaje de valoración negativa al de imagen positiva.

Díaz sigue primero, pero con una leve caída

Fabricio Díaz volvió a encabezar el ranking con un diferencial de +9,1%, compuesto por un 20,9% de imagen positiva, un 11,8% de negativa y un 67,3% de personas que no lo conocen o no expresaron una opinión.

El secretario de Coordinación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales —e intendente de Capilla del Monte en uso de licencia— había alcanzado en junio un diferencial de +9,7%, por lo que registró una baja mensual de 0,6 puntos, aunque consiguió sostener el liderazgo.

El segundo lugar quedó para el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, con +7,2%. Fue uno de los dirigentes que más avanzó en la tabla: en junio se encontraba sexto, con +6,3%.

Augusto Reyna, de Bialet Massé, quedó tercero con +6,8%, mientras que el legislador departamental Walter Gispert subió del noveno al cuarto puesto al pasar de +3,6% a +6,2%.

Cómo quedó el ranking completo

Detrás de los primeros cuatro se ubicó Germán Corazza, de Huerta Grande, con +5,6%; seguido por Celeste Furmston, de Los Cocos, con +5%; y Silvia Rocchietti, de Santa María de Punilla, con +4,8%.

En el octavo lugar apareció el intendente de La Falda, Javier Dieminger, con +3,6%. Luego quedaron Emiliano Paredes, de Tanti, con +3,3%; Raúl Cardinali, de Cosquín, con +3,2%; y Daniel Spadoni, de Valle Hermoso, con +1,7%.

Los últimos dos lugares correspondieron a Jorge Soria, de Villa Giardino, con +1,2%, y a Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz, con +0,9%.

Spadoni logró el mayor crecimiento

La principal mejora mensual fue la de Daniel Spadoni, quien aumentó su diferencial en 2,7 puntos.

El intendente de Valle Hermoso había quedado último en junio con un registro negativo de -1%, pero en julio pasó a +1,7% y avanzó hasta el undécimo puesto.

También se destacó el crecimiento de Gispert, que mejoró 2,6 puntos, y el de Alicio, que sumó 0,9 puntos y escaló cuatro posiciones.

En sentido contrario, la caída más pronunciada fue la de Javier Dieminger. El intendente de La Falda perdió 3,5 puntos, al pasar de +7,1% en junio a +3,6% en julio, y descendió del quinto al octavo lugar.

Silvia Rocchietti y Esteban Avilés registraron bajas de 2,4 puntos cada uno, mientras que Germán Corazza retrocedió 1,6 y Raúl Cardinali perdió 1,2.

Avilés perdió el impulso de junio

La evolución de Esteban Avilés representa uno de los cambios más significativos de la nueva medición.

En mayo, el intendente había quedado último y con un diferencial negativo de -1,2%. Durante junio protagonizó la mayor recuperación del departamento, alcanzó +3,3% y avanzó hasta la décima posición.

En julio, sin embargo, retrocedió tres lugares y volvió al fondo de la tabla con +0,9%.

La comparación muestra que su caída no se produjo por una pérdida de imagen positiva, que incluso pasó levemente del 31,8% al 32%, sino por el incremento de la valoración negativa, que subió del 28,5% al 31,1%.

Al mismo tiempo, el porcentaje de “no sabe/no conoce” descendió del 39,7% al 36,9%. Es decir, aumentó su nivel de conocimiento, pero también creció de manera considerable la opinión desfavorable.

Avilés continúa siendo el dirigente más instalado de los incluidos en el relevamiento: casi dos de cada tres encuestados expresaron una valoración sobre su figura. Pero esa mayor exposición también lo deja con el nivel de imagen negativa más alto de toda la nómina departamental.

El peso del desconocimiento

El informe vuelve a mostrar elevados niveles de desconocimiento entre buena parte de los dirigentes evaluados.

El caso más pronunciado es el de Augusto Reyna, con un 87% de “no sabe/no conoce”. Le siguen Celeste Furmston, con 84,4%; Silvia Rocchietti, con 83,4%; Germán Corazza, con 81,6%; y Emiliano Paredes, con 81,3%.

En el otro extremo aparecen Avilés, con 36,9%; Javier Dieminger, con 57%; y Raúl Cardinali, con 57,4%.

Esta diferencia obliga a interpretar las posiciones con cautela: algunos dirigentes obtienen saldos positivos entre sectores relativamente reducidos que manifiestan conocerlos, mientras que los referentes con mayor instalación pública suelen concentrar también porcentajes más altos de imagen negativa.

Cardinali y Avilés, en la comparación provincial

El informe interdepartamental ubicó nuevamente a Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, al frente del ranking de mandatarios cordobeses, con un diferencial de +11,1%.

Lo siguieron Damián Bernarte, de San Francisco, con +10,5%; Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano, con +10%; Eduardo Accastello, de Villa María, con +9,7%; y Federico Zárate, de Jesús María, con +9%.

Los dos intendentes de Punilla incluidos en esa comparación quedaron en el tramo inferior de la tabla.

Raúl Cardinali ocupó el puesto 15, con un diferencial de +3,2%. En junio había quedado decimotercero, con +4,4%.

Esteban Avilés descendió del puesto 14 al 17, al pasar de +3,3% a +0,9%. En ambos casos, los valores provinciales coinciden con los registrados en el relevamiento departamental.

La medición de julio deja así tres movimientos centrales: Díaz mantiene el liderazgo pese a una leve baja; Alicio y Gispert avanzan hacia los primeros puestos; y Avilés pierde la recuperación que había conseguido en junio y vuelve al último lugar del ranking de Punilla.