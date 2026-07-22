Dos empresas se presentaron para la recolección de residuos, pero desestimaron una y quedó solo CO.TR.ECO.

La Comisión de Adjudicación excluyó a Terminal Multipropósito por no cumplir con los requisitos mínimos del pliego. La actual concesionaria quedó como única oferente admitida para la etapa económica de una contratación prevista por ocho años y con un presupuesto oficial superior a los $738 millones mensuales.

Dos empresas se presentaron a la licitación pública para prestar el servicio de higiene urbana y recolección de residuos de Villa Carlos Paz, pero una de las propuestas fue desestimada durante la evaluación de la documentación. De esa manera, CO.TR.ECO. S.A., actual concesionaria, quedó como la única oferente habilitada para avanzar a la apertura de la oferta económica.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 384/DE/2026, firmado por el intendente Esteban Avilés y fechado el 20 de julio. El procedimiento corresponde a la Licitación Pública 01/2026, aprobada por la Ordenanza 7317, para contratar nuevamente los servicios de higiene urbana y recolección de residuos sólidos domiciliarios.

Según el decreto, en el acto de apertura se presentaron Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. —CO.TR.ECO. S.A.— y Terminal Multipropósito S.A.

Tras analizar el primer sobre, que contenía la documentación legal, económica, técnica y los antecedentes de las empresas, la Comisión de Adjudicación resolvió desestimar la presentación de Terminal Multipropósito por no cumplir con los requisitos mínimos previstos en los artículos 14 y 17 del Pliego General de Bases y Condiciones.

El artículo 14 establece las capacidades jurídicas, económico-financieras y técnicas que deben acreditar los proponentes. El artículo 17, por su parte, regula la documentación y las condiciones formales exigidas para presentar las ofertas.

Como consecuencia de esa decisión, el sobre con la propuesta económica de Terminal Multipropósito quedó a disposición de la empresa en la Oficialía Mayor del municipio, sin ser abierto.

CO.TR.ECO., única oferta declarada admisible

El mismo decreto declaró admisible el primer sobre presentado por CO.TR.ECO., al considerar que cumplía con los requisitos necesarios para continuar en el procedimiento.

Esto no implica todavía que la empresa haya resultado adjudicataria. La firma quedó como la única oferente en condiciones de pasar a la evaluación económica, instancia en la que debía conocerse el precio propuesto para prestar el servicio.

La apertura del segundo sobre estaba prevista para el martes 21 de julio, a las 12, en el Salón Auditorium del Palacio Municipal 16 de Julio. Hasta el momento no se difundieron oficialmente precisiones sobre el resultado de ese acto ni sobre el monto ofrecido por CO.TR.ECO.

El pliego establece que la existencia de una sola propuesta no impide la adjudicación, pero tampoco obliga al municipio a aceptarla. El Departamento Ejecutivo conserva la facultad de evaluar si la oferta resulta conveniente para los intereses de la ciudad o, en su defecto, rechazarla.

Un contrato por ocho años

La licitación contempla una contratación por ocho años, con la posibilidad de extenderla por otros dos años, previa aprobación del Concejo de Representantes. Una vez vencido ese período, la empresa también podría quedar obligada a continuar prestando el servicio por hasta 180 días adicionales, mientras se resuelve la continuidad de la prestación.

El presupuesto oficial fue fijado en $738.226.063,53 mensuales, IVA incluido, lo que representa $8.858.712.762,36 por año.

Si se toma el presupuesto inicial como referencia y sin contabilizar futuras redeterminaciones de precios, el contrato por los ocho años previstos supera los $70.869 millones. El monto final podría ser considerablemente mayor, debido al mecanismo de actualización de costos contemplado en el propio pliego.

Qué servicios incluye

La contratación no se limita a la recolección domiciliaria. Incluye la recolección diferenciada de residuos húmedos y secos en todo el ejido municipal, el barrido manual o mecánico de calles, el levantamiento de restos de poda y áridos, el lavado de veredas en espacios públicos y la provisión y mantenimiento de contenedores.

También establece la implementación de un sistema de seguimiento satelital para controlar los vehículos afectados y de una aplicación digital con información sobre días y horarios de recolección, cambios en los recorridos y un canal para comentarios y calificaciones de los vecinos.

El futuro concesionario deberá absorber a la totalidad del personal operativo actualmente afectado al servicio, respetando su posición, antigüedad y situación laboral.

Además, las empresas debían acreditar experiencia en prestaciones de características similares, capacidad económica y técnica, certificaciones de gestión de calidad, ambiente y seguridad laboral, y avances en la medición de su huella de carbono.

Con la exclusión de Terminal Multipropósito, la continuidad del proceso quedó concentrada en la propuesta de CO.TR.ECO., empresa que actualmente presta el servicio y que ahora espera la evaluación de su oferta económica para saber si continuará al frente de la recolección durante el próximo período.