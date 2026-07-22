Comenzaron las clases de la Escuela de Ajedrez en Villa Carlos Paz

La propuesta gratuita funciona en el Estadio Arena y está destinada a niños, adolescentes y adultos. Las inscripciones continúan abiertas a través del programa Familia Activa.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz puso en marcha las clases de la nueva Escuela de Ajedrez, una actividad gratuita incorporada al programa Familia Activa.

La propuesta funciona en el Estadio Arena y está destinada tanto a quienes quieran iniciarse en esta disciplina como a jugadores que busquen continuar desarrollando sus conocimientos.

Las clases están organizadas en grupos para niños, adolescentes y adultos, con días y horarios diferenciados de acuerdo con las edades.

Desde el municipio señalaron que el ajedrez favorece el pensamiento estratégico, la concentración y la toma de decisiones, además de promover la integración y el encuentro comunitario mediante una actividad recreativa y educativa.

Villa Carlos Paz fue declarada Capital Nacional del Ajedrez por la Federación Argentina de Ajedrez, en reconocimiento al trabajo de promoción y desarrollo de la disciplina realizado en la ciudad.

Días y horarios

Niños de 5 a 12 años: martes y jueves, de 18.45 a 20 .

martes y jueves, de . Adolescentes de 13 a 18 años: jueves, de 20 a 21.30 .

jueves, de . Mayores de 18 años: martes, de 20 a 21.30.

Inscripciones

Las personas interesadas todavía pueden inscribirse gratuitamente en el sitio del programa Familia Activa: https://familiaactiva.carlospaz.gob.ar/

En la misma plataforma se encuentra disponible el resto de las actividades deportivas, recreativas y culturales ofrecidas a la comunidad.