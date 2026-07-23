Tanti avanza con obras de agua potable e iluminación en dos barrios

El municipio amplía la red de agua sobre calle Los Robles, en Los Chañares, y coloca 42 nuevas luminarias LED en Villa Parque.

La Municipalidad de Tanti informó que avanza con dos obras destinadas a mejorar los servicios y la infraestructura urbana en los barrios Los Chañares y Villa Parque.

Las intervenciones comprenden la extensión de la red de agua potable sobre calle Los Robles y la instalación de 42 luminarias LED en calles y espacios públicos.

Ampliación de la red de agua

En barrio Los Chañares, los trabajos se desarrollan sobre calle Los Robles y permitirán incorporar más propiedades al servicio de agua potable.

Desde el municipio indicaron que la obra se ejecuta sobre una superficie dura, lo que requiere un despliegue técnico y operativo especial para avanzar con la instalación de la cañería.

La ampliación forma parte de las acciones destinadas a acompañar el crecimiento del sector y extender los servicios básicos hacia nuevos hogares.

Nuevas luminarias en Villa Parque

En Villa Parque, el municipio lleva adelante la colocación de 42 nuevas luminarias con tecnología LED.

La intervención busca mejorar la visibilidad y las condiciones de circulación para peatones y vehículos en las calles y los espacios públicos del barrio.

La tecnología LED permite además reducir el consumo energético y ofrece una mayor vida útil en comparación con los sistemas de iluminación tradicionales.

Ambas obras integran el plan de mejoras que la Municipalidad desarrolla en distintos sectores de Tanti para ampliar los servicios y atender las necesidades de cada barrio.