Llaryora: “Cada barrio que se suma a Cordobeses en Alerta baja la tasa de delincuencia”

El gobernador encabezó en barrio Las Palmas la incorporación de ocho nuevos sectores del oeste de la ciudad al programa de prevención comunitaria. La Provincia ya anunció la incorporación de 90 nuevos barrios, con lo que la iniciativa alcanzará 234 sectores de la Capital. “Necesitamos que cada cordobés se adhiera porque hacen falta miles de ojos en alerta”, sostuvo.

El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini encabezaron este miércoles, en barrio Las Palmas, la incorporación de ocho nuevos barrios del oeste de la ciudad de Córdoba al programa Cordobeses en Alerta, una herramienta de prevención comunitaria que fortalece el trabajo conjunto entre vecinos y fuerzas de seguridad.

En esta etapa se suman los barrios Ampliación Las Palmas, Las Palmas, COVIPOL, Las Dalias, Puente Blanco, René Favaloro, Tranviarios y Alto Alberdi, ampliando el alcance territorial de una política pública que promueve la participación ciudadana para prevenir el delito y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Durante el encuentro, Llaryora destacó los resultados obtenidos por el programa y afirmó: “Cada barrio que se suma a Cordobeses en Alerta baja la tasa de delincuencia. Cuando más del 50% de los vecinos participa activamente, disminuye la inseguridad”.

En ese sentido, convocó a los cordobeses a sumarse a la iniciativa: “Necesitamos que cada uno de ustedes se convierta en un cordobés en alerta. Necesitamos miles de ojos cuidando nuestros barrios”, expresó.

Además, agradeció el compromiso de los centros vecinales para difundir la herramienta y destacó el trabajo conjunto con la Policía de Córdoba para fortalecer la prevención.

La actividad se realizó luego del anuncio de la incorporación de 90 nuevos barrios al programa, lo que permitirá alcanzar 234 sectores de la ciudad durante las próximas semanas.

La expansión contempla, además, la incorporación de nuevos móviles destinados al patrullaje preventivo durante las 24 horas en los barrios alcanzados, reforzando la presencia policial y la capacidad de respuesta.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que el programa permite una intervención inmediata ante situaciones sospechosas.

“Cuando los vecinos detectan algo extraño, envían un mensaje y de inmediato interviene el móvil asignado al sector. Esto nos permite optimizar los recursos y concentrar las unidades especiales donde más se necesitan”, señaló.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, remarcó que la herramienta fortalece la prevención porque “nadie conoce mejor un barrio que sus propios vecinos”, quienes pueden alertar rápidamente sobre movimientos o situaciones fuera de lo habitual.

A su turno, el intendente Daniel Passerini celebró el crecimiento del programa y destacó que ya alcanza a más de 200 barrios de la ciudad, beneficiando a más de 600.000 cordobeses, una cobertura que seguirá ampliándose con las nuevas incorporaciones.

Los vecinos destacaron la incorporación

El presidente del Centro Vecinal de Las Palmas, Lucas Pereyra, sostuvo que la llegada del programa representa “una herramienta muy importante para un barrio de trabajadores” y agradeció al Gobierno provincial por acercar una respuesta concreta en materia de seguridad.

En tanto, el presidente del Centro Vecinal de Roque Sáenz Peña, Roberto Moean, destacó el trabajo articulado entre la Provincia, la Municipalidad y los vecinos para mejorar la cobertura de seguridad.

Por su parte, Luciano Bardus, presidente del Centro Vecinal de Puente Blanco, afirmó que “el protagonismo de los vecinos es fundamental para que el programa funcione” y aseguró que la incorporación fue recibida con gran expectativa por toda la comunidad.

Cordobeses en Alerta

Cordobeses en Alerta cuenta actualmente con más de 160.000 vecinos adheridos y, con la incorporación de los nuevos barrios, beneficiará a casi 800.000 habitantes.

A través de WhatsApp, los vecinos pueden informar situaciones sospechosas, solicitar asistencia o alertar sobre hechos que requieran intervención policial. El sistema combina la participación ciudadana con patrullajes preventivos permanentes y móviles asignados durante las 24 horas para garantizar una respuesta rápida y coordinada.

Adaptado para la ciudad de Córdoba, el programa toma como referencia el modelo Ojos en Alerta, implementado originalmente en el municipio bonaerense de San Miguel.