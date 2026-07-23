Sarampión: Salud reforzó la vigilancia por el regreso de viajeros del Mundial

El Ministerio pidió prestar atención a la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel durante los 30 días posteriores al regreso. La advertencia se produce ante la circulación activa del virus en Estados Unidos, México y Canadá.

El Ministerio de Salud de la Nación pidió reforzar la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de ingreso de casos de sarampión asociados con el regreso de viajeros desde países donde existe circulación activa del virus.

La comunicación fue difundida en medio del retorno de miles de argentinos que asistieron al Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, tres de los países que registraron brotes durante 2026.

La medida es preventiva y no implica que se haya confirmado un nuevo caso relacionado con el torneo en la Argentina. El objetivo es detectar rápidamente cualquier infección importada y evitar que se generen cadenas de transmisión.

Cuáles son los síntomas

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad.

Sus principales síntomas son:

fiebre superior a 38 grados ;

; manchas rojas o erupciones en la piel;

secreción nasal;

tos;

conjuntivitis;

pequeñas manchas blancas en el interior de la boca.

Una persona infectada puede contagiar hasta a otras 18 y el virus puede permanecer activo durante cerca de dos horas en ambientes cerrados o con ventilación insuficiente.

La enfermedad puede provocar complicaciones respiratorias y neurológicas, especialmente en menores de cinco años, personas inmunocomprometidas o con desnutrición.

Qué deben hacer quienes regresaron del exterior

Salud recomendó que las personas que presenten fiebre y manchas rojas durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso realicen una consulta médica inmediata.

Al llegar al establecimiento sanitario deben informar los síntomas y mencionar el antecedente de viaje. También deben utilizar barbijo y evitar el transporte público, las reuniones y otros espacios concurridos hasta recibir el alta médica.

Ante una sospecha, los equipos de salud deben aislar al paciente, notificar el caso sin esperar los resultados del laboratorio e iniciar la investigación de sus contactos.

Revisar el esquema de vacunación

La vacuna doble o triple viral es la principal herramienta para prevenir el sarampión y sus complicaciones.

Las personas mayores de cinco años, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis de una vacuna con componente contra el sarampión aplicadas después del primer año de vida, o demostrar inmunidad mediante un análisis serológico.

Quienes nacieron antes de 1965 son considerados inmunes y no necesitan vacunarse.

Desde 2026, el calendario argentino contempla una primera dosis de triple viral a los 12 meses y una segunda entre los 15 y 18 meses para los niños nacidos desde el 1° de julio de 2024.

El Ministerio advirtió que las coberturas de vacunación se mantienen por debajo de las metas recomendadas en distintos grupos y territorios. Esa situación aumenta la posibilidad de propagación si ingresa al país una persona infectada.

Un escenario de riesgo regional

Durante 2025 y 2026 se produjo un fuerte aumento de los casos de sarampión en América. Los principales brotes se concentraron en México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

La combinación entre la circulación activa del virus, la acumulación de personas sin protección suficiente y el incremento de los viajes internacionales elevó el riesgo de importación.

Argentina mantiene interrumpida la circulación endémica del sarampión. Para conservar esa condición, las autoridades sanitarias consideran fundamental detectar tempranamente los casos sospechosos, completar los esquemas de vacunación y realizar el seguimiento de los contactos.