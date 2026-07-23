Turismo en Acción celebrará su quinta edición con capacitación, negocios y promoción de destinos

El encuentro se realizará el miércoles 5 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba, con entrada gratuita e inscripción previa. Reunirá a municipios, prestadores, agencias, empresarios, instituciones y representantes académicos.

La quinta edición de Turismo en Acción se realizará el próximo miércoles 5 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos, con una jornada destinada a la promoción de destinos, la capacitación y la generación de oportunidades comerciales.

La propuesta fue presentada oficialmente hace unos días por la Agencia Córdoba Turismo y la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, durante un encuentro desarrollado en la sede de FEHGRA con la participación de autoridades y referentes del sector.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa.

Turismo en Acción se consolidó durante sus ediciones anteriores como uno de los principales encuentros del calendario turístico provincial, con la presencia de municipios, comunas, agencias de viajes, operadores, prestadores, empresarios, profesionales, instituciones y estudiantes.

Cuatro espacios centrales

La programación estará organizada alrededor de cuatro grandes ejes que buscarán reflejar la diversidad de la oferta turística cordobesa.

La Feria Provincial de Destinos Turísticos permitirá que municipios y comunas presenten sus propuestas culturales, gastronómicas, naturales y recreativas.

El Ciclo de Capacitaciones contará con conferencias y paneles a cargo de especialistas, referentes del sector y representantes académicos, quienes abordarán los desafíos y las problemáticas actuales de la actividad.

El Córdoba Workshop funcionará como espacio de vinculación comercial entre agencias de viajes, operadores y prestadores turísticos. También está prevista la participación de representantes regionales de FAEVYT y operadores internacionales interesados en conocer y comercializar el producto Córdoba.

Finalmente, Córdoba Cocina incluirá una muestra gastronómica y la instancia provincial clasificatoria del Torneo Federal de Chefs de FEHGRA, con el objetivo de poner en valor los productos, sabores y tradiciones culinarias de la provincia.

Articulación pública y privada

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer tanto la actividad turística como la economía provincial.

“Turismo en Acción es un posicionamiento estratégico para todo el sector. Es la oportunidad de que el turismo y la actividad económica provincial se potencien”, expresó.

Capitani señaló además que Córdoba continuará trabajando para internacionalizar sus productos y reconoció el aporte de los actores privados que sostienen sus inversiones en el sector.

“Eventos como Turismo en Acción nos posicionan y nos permiten seguir creciendo. Va a ser una gran edición para que Córdoba siga teniendo impulso”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia, Gustavo Peralta, remarcó el crecimiento alcanzado por la iniciativa.

“En las últimas ediciones llegamos a más de 120 municipios, en un trabajo conjunto con la Cámara de Turismo, la Agencia Córdoba Turismo y FEHGRA”, indicó.

Peralta destacó que la quinta edición incorporará con mayor fuerza al sector académico, la feria de municipios, las rondas de negocios y la participación de operadores internacionales.

Con esta nueva convocatoria, Turismo en Acción buscará profundizar la articulación entre los sectores público y privado, fortalecer la cadena de valor y generar nuevas herramientas para la promoción y comercialización de los destinos cordobeses.