Llaryora viaja a Estados Unidos para promover inversiones y gestionar financiamiento para obras estratégicas en Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participa de una agenda de trabajo en Estados Unidos que incluye actividades en las ciudades de Nueva York y Washington, con el objetivo de fortalecer vínculos con inversores internacionales y avanzar en gestiones de financiamiento para proyectos estratégicos de infraestructura en la provincia.

La gira se desarrolla en el marco del programa “State to State”, organizado por AmCham Argentina, que promueve el intercambio institucional y económico entre provincias argentinas y actores clave del sector público, académico y financiero de Estados Unidos.

En la delegación participan empresarios cordobeses, intendentes y funcionarios provinciales, con una agenda de reuniones orientada a posicionar el potencial productivo, industrial y tecnológico de Córdoba.

Como parte de esta agenda, el gobernador participará en Argentina Week, un encuentro que reúne en Nueva York a autoridades nacionales, gobernadores, empresarios e inversores internacionales para analizar oportunidades de inversión y desarrollo económico para el país.

Durante su estadía, Llaryora mantendrá reuniones con referentes del sistema financiero internacional y participará de encuentros con universidades, empresas tecnológicas y organismos vinculados al desarrollo económico.

En el marco de esta agenda internacional, el mandatario provincial también avanzará en gestiones de financiamiento destinadas a obras clave de infraestructura para Córdoba, entre ellas proyectos viales estratégicos para el sur provincial que permitirán mejorar la conectividad, fortalecer el desarrollo productivo y potenciar la competitividad regional.

La presencia de Córdoba en estos espacios internacionales busca fortalecer la inserción global de la provincia, promover nuevas oportunidades de inversión y generar herramientas de financiamiento que permitan sostener el desarrollo productivo y la infraestructura en todo el territorio provincial.