Limia: “500 chicos y chicas ya tienen su camiseta para la final del mundo”

El programa “Somos Mundiales” llegó a los barrios Guiñazú y Las Violetas, de la ciudad de Córdoba. La iniciativa del dirigente capitalino alcanzó a cientos de niños y adolescentes de barrios populares con el objetivo de obsequiar camisetas. Se destaca el acompañamiento de clubes, escuelitas deportivas, comedores y organizaciones sociales.

A la espera de la final de la Copa del Mundo, se llevó a cabo una actividad sociorecreativa en los barrios Guiñazú y Las Violetas, con el objetivo de que “ningún pibe se quede sin su camiseta de Argentina”.

“Los chicos van a poder ver el partido del domingo entre Argentina y España luciendo su camiseta de Argentina. Un momento tan especial e inolvidable”, explicó el dirigente justicialista Leonardo Limia, quien concretó la meta planteada hace un mes, cuando lanzó el programa “Somos Mundiales”.

El proyecto nació con el objetivo de que cada chico y cada chica pueda vestir con orgullo la camiseta celeste y blanca y seguir soñando a través del deporte. “Detrás de cada entrega hay un mensaje de inclusión, de esfuerzo y de comunidad”, explicó el dirigente justicialista.

Con la visita a Guiñazú y Las Violetas, se completó la entrega de la camiseta número 500 de la Selección Argentina, luego de un recorrido que durante las últimas semanas llegó a distintos puntos de Córdoba capital.

La iniciativa se convirtió en una oportunidad para fortalecer el vínculo con clubes, escuelitas deportivas, comedores, centros vecinales e instituciones que todos los días trabajan por la contención y el desarrollo de las infancias.

Las camisetas del programa llevan la inscripción “Limia 2027”, una marca que acompaña la iniciativa en las recorridas realizadas por los barrios de la ciudad.

“Somos Mundiales” también pasó por Villa Cornú, Patricios, Márquez de Sobremonte, Ituzaingó y SEP, entre otros sectores, donde familias, dirigentes deportivos y referentes comunitarios acompañaron cada una de las jornadas.

“Ver la alegría de los chicos cuando reciben su camiseta es hermoso y muy emocionante”, expresó Limia.

Tras completar esta meta, el dirigente anticipó que profundizará su agenda de actividades territoriales junto a clubes, centros vecinales e instituciones de Córdoba capital, con propuestas orientadas al acompañamiento socioeducativo, la recreación, el fortalecimiento comunitario y la promoción de la ciudadanía digital para niñas, niños y adolescentes.