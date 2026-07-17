viernes, julio 17, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sociedad Del viento y las temperaturas templadas al frío del domingo en Villa...

Del viento y las temperaturas templadas al frío del domingo en Villa Carlos Paz

Costanera de Villa Carlos Paz - Foto: Luis Tórtolo

El fin de semana comenzará con una jornada ventosa y una máxima de entre 21° y 24°. El sábado continuará agradable, mientras que el domingo llegará un descenso marcado, con apenas 14° y posibilidad de algunos chubascos durante la mañana.

El tiempo mostrará cambios notorios durante los próximos tres días en Villa Carlos Paz, con una tarde templada este viernes y un progresivo descenso de temperatura que se hará más evidente el domingo.

Para hoy, viernes 17, los distintos pronósticos coinciden en una jornada con buena presencia de sol y viento intenso, aunque presentan diferencias en la temperatura máxima, que se ubicaría entre 21° y 24°.

El viento será el dato central del día. Durante la mañana se registraron ráfagas que rondaron entre 54 y 59 km/h, mientras que por la tarde tendería a perder intensidad. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta valores cercanos a .

El sábado 18 mantendrá condiciones agradables para esta época del año, con alternancia de nubes y sol. La temperatura se moverá entre una mínima de y una máxima de 19°, con viento moderado.

El cambio más marcado llegará el domingo 19, cuando la máxima bajará hasta unos 14° y la mínima rondará los . Además, aparece la posibilidad de algunos chubascos breves durante la mañana, antes de una jornada mayormente nublada.

La evolución del fin de semana irá así de una tarde templada y ventosa a un domingo mucho más invernal, con una caída cercana a cinco grados en la temperatura máxima respecto del sábado.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Tres aprehendidos en Villa Carlos Paz tras robarles un celular y...

Boca venció a Sarmiento con dos golazos y avanzó en la...

Milei, en la Bolsa de Comercio: “Voy a ser reelecto”

Sin los votos necesarios, el Gobierno postergó el debate por la...