Del viento y las temperaturas templadas al frío del domingo en Villa Carlos Paz

El fin de semana comenzará con una jornada ventosa y una máxima de entre 21° y 24°. El sábado continuará agradable, mientras que el domingo llegará un descenso marcado, con apenas 14° y posibilidad de algunos chubascos durante la mañana.

El tiempo mostrará cambios notorios durante los próximos tres días en Villa Carlos Paz, con una tarde templada este viernes y un progresivo descenso de temperatura que se hará más evidente el domingo.

Para hoy, viernes 17, los distintos pronósticos coinciden en una jornada con buena presencia de sol y viento intenso, aunque presentan diferencias en la temperatura máxima, que se ubicaría entre 21° y 24°.

El viento será el dato central del día. Durante la mañana se registraron ráfagas que rondaron entre 54 y 59 km/h, mientras que por la tarde tendería a perder intensidad. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta valores cercanos a 7°.

El sábado 18 mantendrá condiciones agradables para esta época del año, con alternancia de nubes y sol. La temperatura se moverá entre una mínima de 7° y una máxima de 19°, con viento moderado.

El cambio más marcado llegará el domingo 19, cuando la máxima bajará hasta unos 14° y la mínima rondará los 5°. Además, aparece la posibilidad de algunos chubascos breves durante la mañana, antes de una jornada mayormente nublada.

La evolución del fin de semana irá así de una tarde templada y ventosa a un domingo mucho más invernal, con una caída cercana a cinco grados en la temperatura máxima respecto del sábado.