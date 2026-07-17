Tres aprehendidos en Villa Carlos Paz tras robarles un celular y una campera a dos jóvenes

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este viernes en el centro de la ciudad. En otro operativo, un hombre fue aprehendido por resistencia a la autoridad.

Tres hombres de 28, 30 y 55 años fueron aprehendidos alrededor de las 6 de este viernes en el centro de Villa Carlos Paz, acusados de sustraerles un teléfono celular y una campera a dos jóvenes en la esquina de avenida Sabatini y Arturo Orgaz.

Personal policial que patrullaba el sector entrevistó a las víctimas, de 16 y 25 años, quienes manifestaron que tres individuos les habían robado un celular y una campera blanca.

A partir de las características aportadas, los efectivos desplegaron un operativo en la zona y lograron interceptar a los tres sospechosos pocos minutos después.

Durante el procedimiento fueron secuestrados un teléfono celular y una campera blanca, que fueron reconocidos por los damnificados como los elementos sustraídos.

Los tres hombres fueron trasladados a la Alcaidía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente por el delito de robo.

Aprehendido por resistencia a la autoridad

En otro procedimiento realizado durante la madrugada de este viernes, un hombre de 27 años fue aprehendido en la intersección de avenida Cárcano y Sargento Cabral, en el centro de Villa Carlos Paz.

Personal del Comando de Acción Preventiva fue alertado por una menor de edad, quien manifestó que un hombre la seguía por la vía pública mientras le gritaba.

Según se informó, cuando los efectivos intentaron identificarlo y controlarlo, el individuo se negó a cumplir las directivas impartidas por el personal policial.

El hombre fue aprehendido por resistencia a la autoridad, trasladado a la Alcaidía local y puesto a disposición del magistrado interviniente.