La misión Artemis II captó imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna y emprendió el regreso a la Tierra

La NASA difundió en las últimas horas las primeras imágenes del sobrevuelo lunar de Artemis II, incluida una postal de la Tierra ocultándose detrás del horizonte de la Luna y otra del eclipse solar visto desde la nave Orion. La misión, que no prevé alunizaje, ya inició su regreso a la Tierra tras completar el tramo más exigente del viaje.

La principal novedad de Artemis II es que su tripulación ya registró imágenes de la cara oculta de la Luna durante el sobrevuelo realizado el 6 de abril, en uno de los momentos más simbólicos de la misión. Entre el material difundido por la NASA aparece la secuencia conocida como “Earthset”, con la Tierra escondiéndose detrás del horizonte lunar, y también una imagen del eclipse solar total visto desde la cápsula Orion, una perspectiva imposible de obtener desde la superficie terrestre.

Ese tramo del vuelo coincidió además con el pasaje de la nave por detrás de la Luna, lo que provocó un apagón de comunicaciones previsto de unos 40 minutos. Una vez restablecido el enlace con la Tierra, la tripulación observó el “Earthrise”, es decir, la reaparición del planeta sobre el borde lunar. Según la actualización oficial, ese sobrevuelo también permitió a los astronautas realizar observaciones científicas sobre cráteres, colores de la superficie y posibles impactos de meteoritos.

La misión había despegado el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete SLS, con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis y del primer viaje humano alrededor de la Luna en más de 50 años. El plan completo contempla una duración aproximada de 10 días y no incluye descenso a la superficie lunar.

Más que una misión de llegada, Artemis II funciona como una prueba integral de los sistemas que la NASA quiere usar en futuras expediciones de mayor alcance. Durante el vuelo, la agencia evalúa por primera vez con tripulación a bordo el soporte vital de Orion, las comunicaciones en espacio profundo, la navegación y la respuesta del conjunto nave-cohete en una trayectoria de ida y vuelta alrededor de la Luna. El objetivo es validar procedimientos antes de futuras misiones con aspiración de regreso humano a la superficie lunar.

La travesía ya dejó otro dato histórico: la nave alcanzó una distancia máxima de 252.756 millas de la Tierra, con lo que la misión superó el récord que había establecido Apollo 13 en 1970. En el punto de mayor aproximación, Orion pasó a unos 4.067 millas de la superficie lunar. Tras completar el sobrevuelo y la primera corrección de trayectoria para el regreso, la misión sigue su ruta con amerizaje previsto frente a San Diego el 10 de abril, si no surge ningún cambio operativo de último momento.