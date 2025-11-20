La Justicia rechazó la probation de Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres

El Tribunal de Villa Dolores negó el pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por el exlegislador Oscar González, imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque en las Altas Cumbres que dejó una mujer fallecida y a una adolescente con gravísimas secuelas.

La causa por la tragedia de las Altas Cumbres dio este jueves un paso clave en los Tribunales de Villa Dolores. El tribunal rechazó el pedido de probation presentado por el exministro y exlegislador Oscar González, quien está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el siniestro vial que terminó con la muerte de una mujer y dejó a una adolescente con secuelas irreversibles.

Casi tres años después del hecho, la defensa de González había planteado la suspensión del juicio a prueba, con una propuesta que incluía una indemnización millonaria para las familias afectadas –superior a los 300 millones de pesos– y el compromiso de realizar tareas comunitarias. El objetivo era evitar la realización del debate oral.

El tribunal desestimó el planteo y, con esa resolución, mantuvo abierto el camino hacia el juicio. Desde el entorno del exfuncionario anticiparon que aguardan los fundamentos por escrito para evaluar si corresponde recurrir la decisión. González continúa bajo prisión domiciliaria, con la imputación vigente por los delitos que se le atribuyen.

“No es un accidente, es un crimen vial”

Durante la audiencia, las familias damnificadas rechazaron de manera contundente la oferta de probation. La voz más dura fue la de Nassia González, madre de Alexa, una de las niñas involucradas en el choque que perdió ambas piernas.

Nassia habló mirando al tribunal, pero con un mensaje directo al exlegislador. “No es un accidente, es un crimen vial”, afirmó, al recordar que su hija padece una lesión medular irreversible. “A mi hija le provocó esto un irresponsable, cuando yo cuidaba a mis hijos como oro”, expresó.

La mujer descartó sin matices la propuesta económica: “Dicen que nos ofrecen un monto justo. Me gustaría verlos a todos en una silla de ruedas y que me digan qué se siente”. Luego describió el cuadro actual de la joven: “Mi hija no siente frío, no siente calor. ¿Qué le espera? Diálisis en el futuro. Riesgo de paro cardíaco. Dicen que no es tan grave, pero mi hija no puede caminar, no puede vivir: sobrevive”.

Con el rechazo de las familias y la negativa del tribunal a conceder la probation, la causa por la tragedia de las Altas Cumbres se encamina ahora a la instancia de juicio, donde se definirán las responsabilidades penales de González y las eventuales reparaciones por el daño causado.