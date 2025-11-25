Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca programada en la Fundación Favaloro

El tres veces exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo, Juan Schiaretti, será intervenido este viernes 28 de noviembre en la Fundación Favaloro, donde se le sustituirá la válvula aórtica mediante cateterismo. El dirigente, de 76 años y con diagnóstico de diabetes, quedará internado bajo observación el tiempo que indiquen los médicos.

El tres veces exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional electo, Juan Schiaretti, será sometido este viernes 28 de noviembre a un procedimiento cardíaco programado en la ciudad de Buenos Aires. La intervención fue confirmada por su entorno y comunicada a través de la cuenta oficial de X del propio dirigente.

Según se informó, el procedimiento se realizará en la Fundación Favaloro y consistirá en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica que permite reemplazar la válvula a través de un acceso vascular sin necesidad de una cirugía a corazón abierto.

Schiaretti, de 76 años, es considerado paciente de riesgo por padecer diabetes, por lo que, una vez concretada la intervención, permanecerá internado en la institución porteña bajo observación durante el período que indiquen los profesionales de la salud.

Los médicos que habitualmente lo asisten fueron quienes recomendaron el procedimiento, luego de evaluar la necesidad de reemplazar la válvula aórtica actual para mejorar su funcionamiento y prevenir posibles complicaciones futuras. La intervención fue programada y organizada con antelación, en el marco de los controles habituales que el dirigente mantiene por su cuadro de salud.

En el plano político, Schiaretti concluyó su mandato como gobernador de Córdoba en 2023 y, a partir del 10 de diciembre, deberá ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación en representación de la coalición Provincias Unidas. Su entorno confía en que, tras la recuperación, podrá asumir el cargo según lo previsto en el cronograma institucional.

“Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires”, informó el propio Schiaretti en sus redes.