Identidad y sostenibilidad: Icho Cruz dijo presente en la feria turística provincial

El municipio participó del evento organizado por la Cámara de Turismo y la Agencia Córdoba Turismo, junto a más de 100 localidades cordobesas.

La Municipalidad de Icho Cruz estuvo presente en la 4° edición de la feria “Turismo en Acción”, organizada por la Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Turismo, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos.

En el stand local se promocionó la identidad turística de Icho Cruz como destino para todo el año, entregando material gráfico, folletos, stickers y obsequios. También se realizó un sorteo con estadías y delicias gastronómicas locales, que despertó gran interés entre los asistentes.

Más de 100 municipios y comunas participaron en la feria, consolidada como uno de los espacios más representativos del turismo cordobés. El evento combinó promoción, formación, vinculación comercial y experiencias gastronómicas, permitiendo mostrar la diversidad cultural y natural de cada destino.

El intendente Paulo Tesio valoró positivamente la participación: “Estamos convencidos de que la mejor forma de crecer es mostrar nuestra identidad y fortalecer vínculos. Esta feria nos permitió estar en contacto directo con el público, con operadores turísticos y con estudiantes que serán los profesionales del mañana”.

Desde el municipio destacaron que esta presencia reafirma la apuesta por un turismo planificado y sostenible, que pone en valor tanto la riqueza del entorno natural como la calidez de la comunidad de Icho Cruz.